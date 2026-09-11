WoW: Raid-Chef will „Failer“ kicken, scheitert dann selbst und reagiert äußerst albern

Wenn die Spieler von World of Warcraft mit dem größten Ego selbst scheitern, wird es meistens lustig und ein kleines bisschen albern.

In World of Warcraft treffen oft Personen mit ganz verschiedenen Ambitionen aufeinander. Während manche einen Raid-Boss einfach nur umhauen wollen, um an die schicke Beute zu kommen, gibt es aber auch andere, die den Boss nur besiegen wollen, wenn sie selbst eine vorzeigbare Leistung erreichen.

Amüsant wird es immer dann, wenn der Raid-Chef damit droh, dass „Failer gekickt werden“ – nur um dann selbst zu scheitern.

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Was ist vorgefallen? Im Subreddit von WoW teilte der Spieler Bigglez1995 den Screenshot eines Chatverlaufs in World of Warcraft. Es handelte sich dabei um eine Raid-Gruppe, die gerade in der heroischen Version des Giftigen Abgrunds unterwegs war. Beim Boss „Die Zwillingsfänge“ kündigte der Raid-Leiter noch vollmundig an, dass er „Failer kicken“ werde – also alle, die an den Mechaniken des Bosskampfes scheitern.

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Amüsant nur, dass er selbst kurz darauf besiegt wurde und damit der Gruppe bewies, wer denn der Failer war. Immerhin sind bei den Zwillingsfängen die Charaktere selbst für ihr Überleben verantwortlich und werden nur besiegt, wenn sie die Mechaniken falsch spielen und zu viele Stapel eines Debuffs sammeln.

Der Leiter konnte das offenbar nicht auf sich sitzenlassen und forderte mehrfach lautstark nach einem „Reset“ – also danach, dass der Rest des Raids sich auch besiegen lässt, um den Kampf noch einmal zu beginnen. Als das mit einem demonstrativen „Nein“ gekontert wurde, begann der Leiter dann, mehrere Charaktere aus der Gruppe zu entfernen.

Logs sind manchen Leuten wichtiger als der Sieg in WoW

Warum sollte der Raid „resetten“? Wenn ein Boss bei 5 % verbleibenden Lebenspunkten ist, dann ist es in aller Regel noch möglich, den Kampf zu gewinnen – selbst wenn ein paar Charaktere bereits besiegt sind. Dass der Raid-Leiter hier nach einem „Reset“ ruft, hat laut Bigglez1995 einen klaren Grund: Er wollte einen guten, nahezu makellosen Log vom Kampf haben, der ihn im besten Licht und mit maximaler Leistung zeigt. Wenn er allerdings besiegt wird, ist sein Log „ruiniert“ und womöglich wird für alle Zeit festgehalten, wie und woran er gescheitert ist.

Manchmal eskalieren einige Leute in WoW etwas.

Was ist ein Log? Als Log bezeichnet man den Kampflog von World of Warcraft. Mittels verschiedener Addons und externer Seiten wie Warcraftlogs kann man den Kampflog auslesen und sich grafisch anzeigen, wie der Kampf verlaufen ist. Gerade als Analyse-Tool ist das oft wichtig, um zu erkennen, wo Gruppen noch Schwierigkeiten haben oder wo einzelne Spielerinnen und Spieler sich verbessern können.

Warum sind Logs manchmal wichtig? Das kann verschiedene Gründe haben. Manche wollen sich gerne auf einen Platz in einer Profi-Gilde bewerben und müssen dabei häufig Logs von ihren Kämpfen einreichen, damit die neue Gilde einen Eindruck davon hat, welche Leistung die Person abrufen kann. Andere wiederum wollen sich einfach selbst beweisen, wie gut sie sind (und das eigene Ego ein wenig streicheln), indem sie ihre Leistung verewigen.

Doch was immer auch das Ziel des Raid-Leiters am Ende gewesen sein mochte – durch den doch etwas amüsanten Ruf nach einem „Reset“ dürfte er allen anderen Beteiligten klargemacht haben, dass das Ego doch etwas zu groß für die gewünschte Leistung war. Vor allem, wenn er die Drohung nicht wahrgemacht hat, „alle Failer zu kicken“, denn dann wäre die Gruppe wohl ihren Anführer losgewesen.

Cortyn meint: Ich bin wirklich froh, dass ich eine feste Raidgruppe habe und niemals auf „PUGs“ angewiesen bin, um einen heroischen Raid von innen zu sehen und im Verlaufe der Saison zu meistern. Ich glaube, zwei oder drei solcher Erfahrungen würden mir den Spielspaß an World of Warcraft nachhaltig verhageln und dafür sorgen, dass ich mich doch nur noch in Tiefen oder andere Solo-Inhalte stürzen will – und das wäre doch ziemlich schade.

Auch wenn ich durchaus der Meinung bin, dass der aktuelle Raid deutlich härter beginnt als frühere Schlachtzüge …