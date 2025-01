In WoW könnt ihr endlich Pizza essen, aber sie macht euch dick und langsam

Neues Bufffood in World of Warcraft erfüllt euch endlich den Gamer-Traum – aber es kommt mit einem deutlichen Nachteil.

Der Patch 11.1 Undermine(d) in World of Warcraft wird die zweite Saison von The War Within einleiten. Damit gibt es nicht nur einen neuen Raid und frische Dungeons, sondern auch eine ganze Menge neuer Nahrungsmittel. Damit hält auch endlich des Gamers liebste Speise Einzug in die Spielwelt – Pizza. Die ist stärker, als jedes andere Bufffood, kommt aber mit einem dicken Nachteil.

Aktuell gibt’s Action auf der Sireneninsel, bevor es nach Lorenhall weitergeht:

Was ist das für Bufffood? In Lorenhall könnt ihr die „Pocket Pizza“ („Taschenpizza“) ergattern. Die gewährt euch eine große Menge eures besten Sekundärwertes – ist allerdings so fettig, dass sie schlecht für eure Gesundheit ist und eure Bewegungsgeschwindigkeit daher um 5 % reduziert.

Die Pizza kann allerdings nur in der Außenwelt von Khaz Algar und in den Tiefen benutzt werden – nicht in Raids oder Dungeons.

Warum funktioniert das nur außerhalb? Das dürfte einen simplen Grund haben: Damit Dungeons und Raids nicht negativ beeinflusst werden, weil Charaktere sich langsamer machen, um noch etwas mehr Leistung zu erhalten.

Vermutlich möchte Blizzard damit unangenehme Situationen in Raids und Dungeons vermeiden, in denen Spielerinnen und Spieler auf die Ausrede zurückgreifen könnten, dass sie ja im Feuer stehen mussten, weil sie mit der Verlangsamung ohnehin nicht mehr rausgekommen wären. Das hätte nur noch mehr Stress für Heiler bedeutet – und die haben in The War Within eh wenig zu lachen.

Gibt es noch anderes Bufffood? Ja, in Patch 11.1 gibt es noch weitere Neuerungen aus dem kulinarischen Bereich. Denn neben der Pizza mit Verlangsamungseffekt, gibt es auch eine neue Speise, welche die gegenteilige Wirkung hat. Der Drink „Impotent Potable“ verleiht euch einen Bonus von 10 % auf die Bewegungsgeschwindigkeit – allerdings gegenwärtig nur in Lorenhall.

Blizzard könnte diese Nahrungsmittel allerdings noch weiter ausbauen und sie würden auch durchaus mehrere Anwendungsoptionen finden. Denn gerade Transmog-Sammler, die gerne alte Raids besuchen, freuen sich über jeden Geschwindigkeitsbuff, den sie bekommen können.

Vor einer Weile hat WoW schon die Frage beantwortet, ob Ananas auf Pizza gehört …