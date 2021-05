Was haltet ihr von der Möglichkeit, Seelenasche zwischen euren Charakteren hin und her schicken zu können? Eine gute Möglichkeit, die ganze Asche eures Hauptcharakters loszuwerden? Oder habt ihr sowieso keine übrig?

Mehr Twinkfreundlichkeit in Shadowlands ist das Ziel: Obwohl Shadowlands mit den Fäden des Schicksals einen alternativen Level-Weg für Zweitcharaktere besitzt, finden viele Spieler die Twink-Freundlichkeit der Erweiterung eher gering. Massive Grinds wie Anima, um das Sanktum auszubauen, hemmen den Spaß beim Spielen von sekundären Charakteren. Mit Anpassungen wie dieser an der Seelenasche geht Blizzard kleine Schritte, um die Spieler zufrieden zu stellen.

Grundsätzlich haben Spieler so zusätzliche Freiheiten, wie sie Seelenasche farmen möchten. Wer etwa mit einem Paladin in Torghast keinen Spaß hat und lieber als Magier dort unterwegs ist, könnte mit dem Magier die Seelenasche sammeln und dann seinem Paladin schicken.

Was bringt das Item? Mit diesem Gegenstand wird es möglich sein, Seelenasche zwischen den Charakteren zu verschieben. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten. So kann man:

Was gibt es für ein Item? Auf dem PTR wurde das Item „Packed Soul Ash“ entdeckt. Das ist ein Account-gebundener Gegenstand, der 1.500 Seelenasche kostet und bei Benutzung 1.300 Seelenasche gewährt. Mit Seelenasche stellt man in Shadowlands legendäre Gegenstände her oder wertet sie auf.

Patch 9.1 Ketten der Herrschaft von World of Warcraft befindet sich aktuell auf dem PTR und bringt noch regelmäßig Neuerungen. Eine davon dürfte Fans von Zweitcharakteren freuen. Denn schon bald gibt es die Möglichkeit, Seelenasche zwischen den Charakteren zu verschieben und so die Farmzeit für einzelne Charaktere zu reduzieren. Allerdings geht dabei ein Teil der Seelenasche verloren.

Eine Änderung auf dem PTR von Patch 9.1 in World of Warcraft sorgt für positive Stimmung. Die angesammelte Seelenasche hat endlich wieder einen Zweck.

Insert

You are going to send email to