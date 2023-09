WoW: Patch 10.2 bringt neues Legendary – und alle hoffen, dass es für ihre Klasse ist

Der Patch 10.2 von World of Warcraft wurde angeteasert. Dabei geht es auch um ein neues Legendary – und jede Klasse hofft, dass es für sie ist

Der Patch 10.1.7 Inkarnation des Zorns ist gerade erst live, aber bei Blizzard gibt es offenbar keine Pause. Denn schon das nächste Abenteuer von World of Warcraft befindet sich in Planung. Das nächste Update wird aktuell auf dem PTR aufgespielt und dürfte in den nächsten Stunden verfügbar werden, aber Blizzard hat schon einen kleinen Teaser veröffentlicht.

Auf X (ehemals Twitter) hat Blizzard angekündigt, dass man den Patch 10.2 mit dem Namen „Guardians of the Dream“ („Wächter des Traums“) bereits heute (07.09.2023) genauer vorstellen möchte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Ein paar der Highlights des neuen Patches sind:

Ein neues Gebiet – vermutlich der Smaragdgrüne Traum

Ein neuer Raid – vermutlich die Verteidigung des neuen Weltenbaumes

Ein neues Legendary

Legendary sorgt für Diskussion: Gerade der letzte Punkt sorgt bereits für viele Diskussionen. Das letzte Legendary war exklusiv für die Rufer und wurde nicht im Vorfeld angekündigt. Stattdessen war es „heimlich“ in den Spieldaten versteckt und wurde durch den ersten mythischen Kill von Sarkareth freigeschaltet.

Dass das Legendary dieses Mal bereits im Vorfeld besprochen wird, ist also eine andere Herangehensweise.

In den Foren diskutieren die Spieler schon fleißig, für wen das Legendary sein könnte.

Welche Klasse ist wahrscheinlich? Auch wenn Blizzard sich noch nicht geäußert hat, scheint die wahrscheinlichste Klasse für ein Legendary der Druide zu sein. Das liegt vor allem daran, dass sich Patch 10.2 um den Smaragdgrünen Traum und die Verteidigung von diesem dreht – also der perfekte Ort für Druiden, um ein bisschen zusätzliche Story und ein mächtiges Artefakt zu erhalten.

Allerdings wären auch andere Klassen möglich. Auch ein „Legendary für alle“, wie etwa der Umhang in Mists of Pandaria oder der Ring in Warlords of Draenor wäre denkbar.

Genaue Details zum neuen Legendary erfahren wir heute Abend, denn dann will Blizzard den Patch mit deutlich mehr Einzelheiten und Details vorstellen.