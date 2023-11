Wer den neuen Patch von WoW „falsch“ gespielt hat, hängt jetzt bis zu 2 Wochen hinterher

Auch, wenn die Umstände in diesem Fall besonders speziell waren, könnt ihr beim Release eines Updates in Zukunft ähnlich vorgehen, falls ihr Zeit sparen oder besonders effizient sein wollt. Das nächste Update bringt allerdings vermutlich keine neue Fraktion:

Anschließend, in Woche 2, startete der 19. Geburtstag von WoW mit weiteren 19 % Ruf. Wer sich seine Ruf-Tokens hier aufbewahrt und erst jetzt eingelöst hat, profitiert erneut von einem dicken Bonus und war spätestens am Donnerstag, den 16. November, auf Ruhmstufe 20.

Was dieses Mal den Trick für alle ohne Probleme möglich macht: durch die Ankündigung von The War Within und die bereits laufenden Vorverkäufe sind käufliche Charakter-Boosts direkt für Stufe 70. Jeder konnte sich einen Twink für den Ruhm also einfach kaufen.

