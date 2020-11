Der wohl bekannteste Pandare aus World of Warcraft levelt wieder fleißig. Inzwischen ist er auf Stufe 52 – und noch immer im Startgebiet.

Es ist eine dieser News, die immer kurz nach der Veröffentlichung einer neuen Erweiterung erscheinen und auch WoW: Shadowlands ist da keine Ausnahme. Der inzwischen legendäre Pandare Doubleagent ist wieder unterwegs und auf dem Weg zu Stufe 60. Dabei hat er sich wohl den anstrengendsten Weg ausgesucht, um das neue Maximallevel zu erreichen.

Wer ist Doubleagent? Doubleagent ist ein pandarischer Schamane vom US-Server Mannoroth, der sich in den letzten Jahren einen ziemlichen Ruf aufgebaut hat. Obwohl er regelmäßig die Maximalstufe in World of Warcraft erreicht, gehört er weder zur Horde noch zur Allianz. Er hat nämlich schlicht niemals das Startgebiet der Pandaren verlassen und musste sich somit keiner Fraktion anschließen. Noch heute ist er auf der Insel unterwegs auf dem Weg zur Maximalstufe, ohne sich Horde oder Allianz zu verpflichten.

Wie sammelt er XP? Doubleagent sammelt XP über die wenigen Möglichkeiten, die er auf der Insel der Pandaren hat. Das beschränkt sich somit auf das Pflücken von Blumen, das Abbauen von Erzen und gelegentlich dem einen oder anderen Pet Battle, das er auf anderen Charakteren abschließt, um es dann auf Doubleagent einzulösen.

Doubleagent ist wieder auf Tour. In der WoW-Armory kann man seinen Fortschritt sehen.

Wie weit ist Doubleagent? Schon jetzt, zwei Tage nach Release von Shadowlands, ist Doubleagent mit dieser Methode auf Stufe 52 angekommen, also noch 8 Level-Ups vom neuen Maximum entfernt. Da die ersten Stufen noch verhältnismäßig wenige XP benötigten, ging das also recht schnell. Wie lange er für die kommenden Stufen braucht, lässt sich noch nicht so ganz abschätzen.

Doubleagent hat einen NPC im Spiel: Die ganze Aktion ist so berühmt, dass Blizzard Doubleagent sogar einen eigenen NPC gewidmet hat. In der Ordenshalle der Mönche in Legion kann man einen NPC sehen, der im Hintergrund herumläuft, Erze sammelt und Kräuter pflückt. Der NPC wurde Doubleagent gewidmet, der exakt das für Wochen und Monate immer wieder macht, um im Level aufzusteigen.

Es ist schön zu sehen, dass einige Legenden in World of Warcraft wohl nie verschwinden. Doubleagent ist definitiv eine der unterhaltsameren davon.

Während Doubleagent Tage und Wochen braucht, waren manche Spieler schon knapp 3 Stunden nach Launch von Shadowlands auf Stufe 60 …