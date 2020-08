WoW: Mit dieser Kombo kann jeder Spieler Onehits im PvP austeilen

Eine fiese Kombo verteilt Onehits in World of Warcraft. Der Paladin Rextroy zeigt, wie das geht – und verrät dabei auch, dass jede Klasse das kann.

Es vergeht kaum eine Woche, in der Rextroy nicht auf sich aufmerksam macht. Der Ausnahmespieler aus World of Warcraft findet immer wieder neue Möglichkeiten, irre Kombos zu erzeugen, die Bosse oder andere Spieler im Bruchteil einer Sekunde besiegen. Wegen ihm hat Blizzard gar einen neuen Debuff eingeführt. Sein neuster Trick funktioniert sogar bei sämtlichen Klassen. Die Kombo benötigt also keine einzige Fähigkeit einer bestimmten Klasse, sondern kann vergleichsweise leicht nachgemacht werden.

Was ist das für eine Kombo? Im Video sehen wir Rextroy mit seinem Paladin, wie er die Kombo viele Male vorführt. Abgesehen von einigen Schutzzaubern scheint sich Rextroy nicht zu wehren und wartet stattdessen auf den perfekten Augenblick. Sobald die passiven Effekte aktiviert sind, benutzt er ein Schmuckstück sowie eine Azerit-Fähigkeit und die meisten Gegner zerplatzen einfach. Nur wenige Klassen oder besonders gut ausgerüstete Feinde überstehen den Angriff unbeschadet.

In den meisten Fällen stirbt der Feind sofort oder benötigt nur noch einen weiteren Angriff als Finisher.

Was braucht man für die Kombo? Die Kombo basiert mal wieder auf dem Stapeln von besonders verheerenden Verderbnis-Effekten. Dieses Mal geht es um „Strömende Lebenskraft“. Das ist eine Verderbnis, die bei erlittenem Schaden einen dicken Bonus auf die Vielseitigkeit gewähren kann. Wenn die gesamte Ausrüstung über diesen Bonus verfügt, kann man damit auf bis zu 7.208 Vielseitigkeit kommen.

Dann wird ein zweites Set aus Gegenständen benötigt, das den Bonus „Erhöht sämtliche Vielseitigkeit aus allen Quellen um 12%“ aufweist.

Zusätzlich ist das Schmuckstück „Fernleitgerät“ aus Mechagon notwendig sowie die Azerit-Fähigkeit „Ergreifende Flammen“ auf Rang 3.

So funktioniert die Kombo: Der Trick ist nun, Set 1 zu tragen, um Strömende Lebenskraft auszulösen, dann den Kampf zu verlassen und das Set auszutauschen. Der Bonus von Strömende Lebenskraft bleibt dabei bestehen und wird im Anschluss durch den prozentualen Bonus der Vielseitigkeit verstärkt.

So kann ein Charakter auf bis 208% Vielseitigkeit kommen.

Nun muss ein schwaches Ziel mit der Azerit-Fähigkeit „Ergreifende Flammen“ (ein spontaner Schadens-Angriff) getötet werden. Denn dann verursacht der nächste Einsatz der Fähigkeit 100% mehr Schaden.

Damit ist die Kombo dann auch vorbereitet. Nun feuert Rextroy das Fernleitgerät auf ein PvP-Ziel ab und passt es zeitlich so an, dass das Geschoss zeitgleich mit seiner Ergreifenden Flamme eintrifft. Die meisten Gegner dürfte das sofort dahinraffen.

Wer die Kombo selbst nachmachen will, muss dafür natürlich die entsprechenden Verderbnis-Gegenstände und Schmuckstücke farmen. Außerdem sollte man sich ein bisschen beeilen, denn die Verderbnis-Effekte verschwinden mit dem Pre-Patch 9.0.1, der bereits auf dem PTR spielbar ist.