Wie komme ich an den richtigen Stein? In der Regel bekommt ihr alle urzeitlichen Steine, wenn ihr auf der Verbotenen Insel seltene Feinde tötet oder die Gewölbe von Zskera ganz erforscht. Sollte dennoch ein Stein fehlen, den ihr unbedingt haben wollt, dann könnt ihr eure urzeitlichen Fragmente für den Kauf von Steinen ausgeben. Der Händler „Forscher Imareth“ verkauft verschiedene Steine, die euren Wunschstein enthalten können.

Sollte sich der gewünschte Stein bereits in eurem Onyxsockelring befinden, müsst ihr ihn erst aus dem Sockel entfernen. Das könnt ihr kostenlos in Morqut an der Juweliersstation tun, die ihr bei eurem zweiten Besuch im Gewölbe von Zskera freigeschaltet habt.

Das kleine aber feine Herzstück von Patch 10.0.7 in World of Warcraft ist der Onyxsockelring. Den bekommt ihr bei eurem ersten Besuch bei Gewölbe von Zskera und könnt ihn anschließend mit drei verschiedenen Steinen füllen, um einzigartige Effekte zu erzeugen. Doch dann ist der Ring „nur“ auf Stufe 411 – ihr könnt ihn aber bis auf Itemlevel 424 aufwerten.

Ihr wollt euren Onyxsockelring in World of Warcraft auf Itemlevel 424 aufwerten? Wir verraten, wie das funktioniert.

Insert

You are going to send email to