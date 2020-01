WoW: N’Zoth-Ende doch nicht so schlecht? Dieser Satz macht Hoffnung

Hat WoW uns alle getrollt? Zumindest besteht diese Chance. Denn vielleicht war das Ende von N’Zoth gar nicht das richtige Ende…

Egal wie man es auch dreht und wendet, mit dem Abschluss-Cinematic nach dem Bezwingen von N’Zoth hat Blizzard sich keine Freunde unter den Fans von World of Warcraft gemacht. Doch wäre es möglich, dass das gar nicht das finale Ende des alten Gottes in Patch 8.3 ist? Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es noch. Ob der sich bewahrheitet, werden die nächsten Tage zeigen. Denn auf der mythischen Schwierigkeit könnte N’Zoth noch eine Besonderheit haben.

Worum geht es? Wer ins „Dungeon Journal“ von World of Warcraft schaut, der kann sich schon eine grobe Übersicht der Kämpfe anschauen und erfahren, welche Fähigkeiten Bosse benutzen. So haben Spieler auch schon vor dem Kampf einen groben Eindruck davon, was der jeweilige Boss so drauf hat.

Diese Einträge sind nach Schwierigkeitsstufen geordnet, sodass man sich genau anschauen kann, was Bosse etwa auf LFR-Schwierigkeit können und was sie hingegen in der heroischen oder mythischen Schwierigkeit auf dem Kasten haben. N’Zoth hat in der mythischen Variante hier einen Satz stehen, der Hoffnung macht. Dort steht nämlich:

Während sich die Tentakel von N’Zoth dem Verderber um die Herzkammer schlingen, entfesseln Magni und MUTTER die Macht der Schmiede des Ursprungs, um den Plänen des Verderbers ein Ende zu bereiten. Hoffen sie zumindest.

Klar ist, dass dieser Satz der Hinweis auf eine zusätzliche Phase ist, die es nur im mythischen Modus gibt und über die bisher nichts bekannt ist. Ob er noch eine tiefere Bedeutung hat, die sogar Einfluss auf die Story nehmen könnte, bleibt abzuwarten.

Im normalen und heroischen Modus war der Kampf gegen N’Zoth übrigens eine Enttäuschung.

Was wäre möglich? Mit etwas Fantasie wäre es möglich, dass das bisherige End-Cinematic gar nicht das tatsächliche Ende ist. Einige Spieler vermuten, dass dieses Cinematic quasi das „schlechte Ende“ darstellt, also eine weitere Illusion von N’Zoth, die uns nur glauben lässt, dass wir gewonnen haben.

Es wäre möglich, dass das „gute Ende“, in dem die Helden diese Illusion durchschauen und zerstören, lediglich im mythischen Modus zu sehen ist und danach allen Spielern zugänglich gemacht wird.

So wäre es denkbar, dass der Kampf bis zu der Stelle andauert, an welcher der Held von Azeroth die Energie kanalisiert und auf N’Zoth abfeuert. Anstatt des bisher bekannten (und verhassten) Cinematics könnte der Kampf hier weitergehen und etwas anderes zeigen.

Am Ende ist das natürlich nur eine kleine Hoffnung, bei der man schon einen mittelgroßen Aluhut braucht, um daran zu glauben. Was dran ist, erfahren wir wohl, sobald die ersten Profigilden diesen Kampf erreichen.

Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt – in diesem Fall direkt nach N’Zoth.

