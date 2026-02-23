WoW hat ein neues Feature, das einen Social-Media-Account von euch sperrt

WoW hat ein neues Feature, das einen Social-Media-Account von euch sperrt

Wer ein neues Features in World of Warcraft nutzen wollte, schaut jetzt blöd drein – denn dann konnte ein Account gesperrt werden, den manche schon seit vielen Jahren haben.

Mit dem Housing in World of Warcraft haben die Spielerinnen und Spieler neue Möglichkeiten bekommen, sich selbst auszudrücken und der Welt ihrer Kreativität zu teilen. Damit man das eigene Haus mit der Welt teilen kann, gibt es seit Kurzem eine Pinterest-Integration in WoW – so kann man Screenshots direkt in den eigenen Account laden.

Der Haken: Das führt zur Sperrung des Accounts.

Pinterest sollte Housing verbreiten, sorgt für Banns

Was ist neu in WoW? Vor einigen Tagen hat World of Warcraft ein neues Feature aktiviert. Wie schon vor vielen Jahren mit Twitter gibt es nun im Spiel eine Pinterest-Integration. So könnt ihr im Spiel Bilder aufnehmen und diese direkt auf eure Pinwand hochladen. Das eignet sich – in der Theorie – ganz gut, um das eigene Haus und coole Ideen mit der Welt zu teilen.

Allerdings hat das Feature ein Problem: Wenn man es benutzt hat, wurde in vielen Fällen der Account gebannt.

Warum werden die Accounts gesperrt? Das ist ein wenig fraglich. Allerdings berichten im offiziellen WoW-Forum einige, dass nach dem Hochladen ihres ersten Screenshots kurz darauf eine Mail im Postfach landete: Der Pinterest-Account wurde gesperrt, aufgrund von „Aktivitäten, die gegen unsere Richtlinien verstoßen“. Man solle sich „die Richtlinien in Bezug auf Spam genauer anschauen“.

Wie hat Blizzard darauf reagiert? Bis das Problem behoben ist, hat Blizzard die Pinterest-Integration erst einmal wieder deaktiviert. Da scheint wohl einiges bei der Absprache der beiden Unternehmen nicht so ganz korrekt abgelaufen zu sein. Aktuell müsst ihr euch also keine Sorgen mehr um euren Pinterest-Account machen – denn ihr könnt das Feature in WoW gegenwärtig gar nicht nutzen.

Wir wissen von diesem Problem und haben uns an Pinterest gewandt.
Bis das behoben ist, haben wir das Feature deaktiviert.
Wir behalten das genau im Auge und aktivieren es wieder, sobald es sicher ist.

Da es sich hier offenbar um einen Fehler handelt, dürften die meisten wohl früher oder später ihren Pinterest-Account zurückbekommen – es ist dennoch ein wenig kurios, dass der zweite Versuch von World of Warcraft, sich mit Social-Media-Accounts zu verknüpfen, ähnlich kurios startet wie der berüchtigte „Twitter-Patch“ vor vielen Jahren in Warlords of Draenor.

