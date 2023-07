WoW bekommt ein Feature, das ihr sonst nur aus Shootern und Mobas kennt

Ein neues Feature hält bald Einzug in die World of Warcraft. Es könnte ungeheuer nützlich für euch sein – oder auch verdammt nervig.

In den letzten Jahren hat World of Warcraft versucht, immer zugänglicher für einen immer breiteren Teil der potenziellen Spielerschaft zu werden. Verbesserte Unterstützung, etwa für Gamepads und andere Controller, Einstellungen zu Farbenblindheit. Mit dem Patch 10.1.7 steht ein weiteres Feature aus dem Plan: Ein Ping-System.

Was ist ein Ping-System? Als „Ping-System“ bezeichnet man in den meisten Spielen die Möglichkeit, mittels einen raschen Tastendrucks auf irgendeinen Umstand hinzuweisen und sein Team zu informieren. So lässt sich in Mobas oder Shootern oft mittels Tastendruck anzeigen, wo man einen Gegner sieht oder ein Bereich besondere Aufmerksamkeit benötigt.

Meistens sind diese Pings kontextbasiert, sie fallen also unterschiedlich aus, je nachdem, was und unter welchen Umständen man etwas gesehen hat. In Shootern (wie etwa Overwatch) kann man einen Gegner „pingen“ um seinen Aufenthaltsort anzuzeigen. Wenn dieser Feind jedoch gerade aus dem Sichtfeld verschwunden ist, zeigt der Ping an, dass man den Sichtkontakt verloren hat.

So lassen sich wichtige Informationen mit nur einem schnellen Tastendruck übermitteln, ohne dass man auf Chat oder Voice zurückgreifen muss.

Wie die Story in WoW weitergeht, seht ihr hier:

Wie sieht das Ping-System in WoW aus? Konkrete Details dazu gibt es noch nicht, allerdings dürfte der PTR von Patch 10.1.7 in wenigen Tagen aktiv werden und dann kann man das Feature ausprobieren. In einem Twitch-Interview mit „Maximum“ von Team Liquid verriet der Associate Game Director Morgan Day allerdings bereits ein paar Details zum Ping-System. So soll es etwa kontextbasiert ein und einige Anpassungen ermöglichen. Day sagte dazu:

Es wird ein „Ding“ in der Spielwelt anzeigen und es wird verschiedene Optionen geben. Ihr könnt es in der Welt platzieren oder auf einem Spieler oder einem Feind. Indem wir Spielern dieses Werkzeug geben um schneller zu kommunizieren und es mit vielen Anpassungen ausstatten, ist das nicht nur etwas, das großartig für Gilden sein könnte, sondern auch ein wichtiges Tool für die Zugänglichkeit.

In jedem Fall dürfte ein schneller „Ping“, vielleicht untermalt mit einem Sound, eine bessere Kommunikation sein als das Tippen von „Hab geaddet“ im Gruppenchat, den man in der Hitze eines Kampfes leicht übersehen kann.

Wie gut und umfangreich das Feature tatsächlich ist, sehen wir dann wohl in einigen Tagen, wenn der PTR zu Patch 10.1.7 startet und die ersten Gruppen ihr Feedback dazu geben. Klar dürfte aber wohl sein, dass die Funktion auch einfach ausgeschaltet werden kann oder es eine Mute -Funktion für einzelne Spieler geben muss.

Diese Woche bereits geht allerdings erst einmal der Patch 10.1.5: Risse in der Zeit live.