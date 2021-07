Zählt das auch für mythisch? Nein. Der mythische Modus hat erst heute, am 17. Juli, seine Pforten geöffnet (in Amerika bereits gestern). Die Schwierigkeit von Sylvanas bleibt hier vorerst unangetastet. Da der mythische Kampf aber nicht in voller Länge auf dem PTR verfügbar war, kann es durchaus sein, dass auch dort noch ein paar Anpassungen vorgenommen werden, bevor die erste Golde die Bansheekönigin bezwingen kann.

Was hat das für Auswirkungen? Der Kampf gegen Sylvanas dürfte vor allem mit größeren Raidgruppen nun etwas einfacher sein. Die hatten vorher nämlich massive Platzprobleme, da es quasi nicht möglich war, 20 oder mehr Spieler sinnvoll zu positionieren und so negativen Effekten zu entgehen. Es war daher ratsam, nur mit einer kleineren Raidgruppe loszuziehen.

Was wurde geändert? Vor allem wurde der Radius einiger Fähigkeiten angepasst, sodass er nicht mehr so viel Fläche einnimmt. Außerdem müssen die Spieler nun etwas weniger Schaden verursachen, um Sylvanas zu bezwingen. Die Änderungen im Detail sind:

Erst seit einer Woche ist das „Sanktum der Herrschaft“, der neuste Raid in World of Warcraft auf normaler und heroischer Schwierigkeit verfügbar. Doch schon gibt es erste Nerfs, denn große Raid-Gruppen hatten es zu schwer. Der aktuelle Endboss von WoW wird damit ein Stückchen leichter.

