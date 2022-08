WoW nerft die nervigsten Dungeons und alle aktuellen Raids

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Immerhin dürfte die Ausrüstung in den nächsten Wochen noch deutlich stärker werden, wenn das Itemlevel des Charakters langsam aber sicher an die Schwelle von 300+ steigt. Damit sollten dann auch die Dungeons nochmal etwas an Biss verlieren.

Was wurde geändert? Blizzard hat wieder eine ganze Reihe von Nerfs und Änderungen angesetzt, die fast alle mythischen Dungeons betreffen. Dabei wird sowohl der Affix „Verhüllt“ angepasst, aber auch zahlreiche Fähigkeiten, die in manchen Fällen sogar komplett gestrichen werden.

Die Saison 4 von Shadowlands ist jetzt seit über 2 Wochen live, aber so ganz rund läuft es noch immer nicht. Nach wie vor sind einige Dungeons deutlich härter als andere und auch in den Raids kommt es zu Problemen – Obwohl bereits einige Male nachjustiert wurde.

Eine neue Runde Nerfs in World of Warcraft ist live – Es hat fast alle Dungeons erwischt und auch die Raids wurden einfacher.

