WoW: Nachtelfen bekommen wohl endlich das, was ihnen seit 2018 fehlt

Für die Nachtelfen in World of Warcraft gibt es gute Neuigkeiten. Die Suche nach einer neuen Heimat könnte bald vorbei sein.

Nachtelfen haben in den letzten Jahren von World of Warcraft ziemlich gelitten. Der Heimatbaum Teldrassil wurde von Sylvanas und der Horde vernichtet und 90 % der Bevölkerung ausgelöscht.

Erst in Dragonflight wurde auch noch der Druide Malfurion für lange Zeit in den Ardenwald und damit in das Reich der Toten verbannt, damit Ysera wieder auferstehen konnte – nur, damit die daraufhin direkt ihre Rolle als Aspekt aufgibt und an Merithra weiterreicht.

Doch all das Leiden könnte nun endlich in etwas Positivem münden. Denn eine in Shadowlands begonnene Geschichte wächst und gedeiht im wahrsten Sinne des Wortes.

Was wurde entdeckt? In den Spieldaten von Patch 10.1 Glut von Neltharion haben die Kollegen von wowhead bereits ein neues, kurzes Cinematic gefunden. In diesem wird gezeigt, dass der Samen, das einstige „Geschenk der Winterkönigin“ nicht nur eingepflanzt wurde, sondern auch bereits prächtig gedeiht. Anstatt eines kleinen Pflänzchens erwächst daraus rasch bereits ein recht imposanter Baum, während Alexstrasza verkündet, dass man diesen Baum künftig schützen werde.

Was bedeutet das für die Nachtelfen? Da der Samen aus den Seelen der zahllosen Nachtelfen geformt wurde, die am Teldrassil gestorben sind, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass dieser neue Baum innerhalb der nächsten Patches zu einem Weltenbaum heranreift und dann den Nachtelfen als neue Heimat dient – bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Wann wird das Cinematic gezeigt? Das ist noch nicht ganz klar. Bisher wurde lediglich das kurze Cinematic im Datamining gefunden. Ob die damit verbundene Questreihe direkt zum Start von Patch 10.1 verfügbar sein wird oder aber erst kurz vor dem Release des nächsten Patches, das bleibt noch abzuwarten.

Auch ist noch ungewiss, wie lange es dauern wird, bis der Baum an Größe gewinnt. Wenn man allerdings bedenkt, dass es sich klar um einen magischen Baum handelt, dürfte der wohl rasch genug eine Größe aufweisen, dass er mehrere Zwecke erfüllen kann – wie etwa eine mögliche neue Heimat der Nachtelfen.

Was sagt die Community dazu? In der Spielerschaft reagiert man mit gemischten Gefühlen. Viele Nachtelfen-Fans hätten sich gewünscht, dass der Baum wieder in Kalimdor gepflanzt wird, an der alten Stelle des Teldrassil. Wiederum andere wundern sich, warum die Nachtelfen nicht einfach den Hyjal als Heimat benutzen.

Grundsätzlich scheinen die meisten sich aber darauf zu freuen, dass die Nachtelfen einen neuen Baum und damit eine potenzielle, neue Heimat bekommen – auch wenn der Standort, fernab der Heimat auf den Dracheninseln und in der Nähe zu Zentauren, durchaus umstritten bleibt.

Was haltet ihr von der Idee eines neuen Weltenbaumes auf den Dracheninseln? Eine schöne Location oder eher unpassend?