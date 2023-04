WoW überarbeitet schon wieder „Mythisch+“ – Spieler jubeln: „Das ist der Gipfel der Spieleentwicklung“

Insgesamt werden fast alle Affixe angenehmer und dürften deutlich geringere Auswirkungen auf das allgemeine Spielgefühl haben. Es scheint damit fast so, als könntet ihr in Saison 2 von Dragonflight euch vor allem auf die Dungeons konzentrieren und den Affixen deutlich weniger Beachtung schenken als bisher – ganz ignorieren sollte man sie aber dennoch nicht.

Was ändert Blizzard? Mit Patch 10.1 Glut von Neltharion kommen Affixe (abgesehen von „Verstärkt“ und „Tyrannisch“) erst ab Stufe 7 und Stufe 14 ins Spiel. Gleichzeitig werden die möglichen Affixe so angepasst, dass die Affixe mit geringerer Auswirkung auf das Gameplay ab Stufe 7 und die „anstrengenderen“ Affixe erst auf Stufe 14 erscheinen. Die neuen Affix-Pools sehen dann wie folgt aus:

Affixe in Dungeons von World of Warcraft sind umstritten, doch Blizzard gibt sich richtig Mühe – es gibt große Überarbeitungen.

