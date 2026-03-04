WoW Midnight: Versteinerte Wurzel farmen – So findet ihr das seltene Material 

In World of Warcraft: Midnight sind viele Helden derzeit auf der Suche nach einem sehr seltenen Material: Versteinerte Wurzeln. Diese Ressource ist nicht leicht zu finden, doch solltet ihr Glück haben, eine zu finden, kann sie eure Taschen schnell mit Gold füllen.

Wo farmt man Versteinerte Wurzeln am besten? Wer Versteinerte Wurzeln farmen möchte, hat viele Möglichkeiten, an sie ranzukommen. Die wohl besten Orte um sie zu finden sind aber folgende:

Die Tiefen: Wer aktiv und sicher an Versteinerte Wurzeln rankommen möchte sollte auf die Delves zurückgreifen. Dort findet ihr sie am Ende in den Belohnungstruhen – je härter die Tiefe, desto höher die Wahrscheinlichkeit.

Die Beutejagd: Nicht sicher, aber einen Versuch wert sind die Beutejagden. Vereinzelt haben einige Spieler davon berichtet, dass sie die Pflanze auch dort als Belohnung gefunden haben.

Heroische Dungeons, am Ende der Aktivität. (Auch nur mit etwas Glück und nicht offiziell bestätigt.)

Natürlich könnt ihr auch auf das Auktionshaus zurückgreifen und euch das Material mit etwas Gold kaufen, wir raten aber davon ab. Die aktuellen Preise befinden sich derzeit in exorbitanten Höhen und bis sich der Markt erst mal einpendelt, könnt ihr in der Zwischenzeit auch selbst nach den Wurzeln suchen.

Wofür braucht man Versteinerte Wurzeln? Dieses seltene Material wird vor allem im Endgame-Crafting benötigt, um eure Ausrüstung noch weiter zu verstärken. Zusätzlich ist das Item auch Teil verschiedener Rezepte. Dazu gehören Bereiche wie Juwelenschleifen, Verzauberkunst, Inschriftenkunde und Kochkunst.

Am Anfang brauchen Helden die kostbare Ressource eher weniger, doch wenn die Zeit sich dem Release der Endgame-Inhalte wie Raids und Mythische Dungeons nähert, sind diese unerlässlich, um die eigene Ausrüstung weiter zu verbessern. Deswegen sammeln viele Helden schon fleißig das Material, um sich einen Vorrat aufzubauen.

Sollte man die Ressource verkaufen? Es hängt von euren Goldnöten ab und ob ihr euch mit eurer Gilde gerne zum Day One des Raids ins Getümmel wagt. Interessiert euch das nicht und ihr braucht unbedingt das Gold, könnt ihr die Wurzel auch für über 10.000 Gold verkaufen.

Beachtet, dass, wie schon erwähnt, die Preise weiter schwanken werden, je länger Spieler Zeit haben, die Ressource zu sammeln. Wenn ihr das Item also gewinnbringend weiterverkaufen möchtet, solltet ihr das in den nächsten Tagen tun, bevor die Preise komplett in den Keller rutschen.

Was werdet ihr mit den Wurzeln anstellen? Seid ihr auf den großen Gewinn aus oder möchtet ihr eure Ausrüstung für das kommende Endgame aufpolieren? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren. Mehr zu WoW findet ihr hier: Gold farmen in WoW Midnight – So macht ihr ordentlich Cash