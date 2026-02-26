WoW: Midnight Tier List – Vorläufiges Ranking zu den besten Klassen für DPS, Tanks und Healer

Auch in WoW: Midnight werden sich wieder viele Helden ins Endgame wagen, um fiese Kreaturen zu besiegen und starken Loot einzuheimsen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, welche die besten Klassen für Raids, M+ und mehr sind. In unserer Tier List findet ihr deshalb ein vorläufiges Ranking.

Wie baut sich die Tier List auf? Diese Liste wurde mit der Hilfe verschiedener Meinungen aus der Community erstellt. Anhand des Pre-Patches von Midnight konnten Spieler sich schon ungefähr eine Meinung darüber bilden, welche Klassen stark werden könnten und welche eher schwächer dastehen.

Natürlich wird sich erst nach Wochen zeigen, welche Klassen sich tatsächlich im Endgame beweisen können, doch mit diesen Listen habt ihr zumindest einige Anhaltspunkte parat, in welche Richtung sich die Meta entwickeln könnte.

Wie in jeder Tier List gibt es bei uns Stufen, in denen die Klassen platziert werden. S ist die beste Stufe, während C die schwächste Option darstellt. Insgesamt findet ihr dann drei Tabellen für die Rollen DPS, Tank und Healer.

Die besten Klassen für DPS

Stufe Klassen S-Tier – Demonology Warlock

– Arcane Mage

– Frost Mage

– Augmentation Evoker

– Marksmanship Hunter

– Devastation Evoker

– Outlaw Rogue

– Unholy Death Knight

– Devourer Demon Hunter A-Tier – Affliction Warlock

– Frost Death Knight

– Elemental Shaman

– Survival Hunter

– Fury Warrior,

– Beast Mastery Hunter

– Feral Druid

– Shadow Priest

– Subtlety Rogue

– Enhancement Shaman

– Assassination Rogue

– Windwalker Monk B-Tier – Balance Druid

– Destruction Warlock

– Fire Mage

– Havoc Demon Hunter C-Tier – Retribution Paladin

– Arms Warrior

Die besten Klassen für Tanks

Stufe Klassen S-Tier – Brewmaster Monk

– Vengeance Demon Hunter A-Tier – Guardian Druid B-Tier – Protection Warrior

– Protection Paladin C-Tier – Blood Deathknight

Die besten Klassen für Healer

Stufe Klassen S-Tier – Restoration Druid A-Tier – Holy Paladin

– Restoration Shaman B-Tier – Mistweaver Monk

– Discipline Priest C-Tier – Holy Paladin

– Preservation Evoker

– Holy Priest

Beachtet, dass es sich hierbei nur um eine vorläufige Tier List handelt. Zunächst müssen Spieler sich einfuchsen und neuen Loot ergattern, um herauszufinden, ob die Klassen ihren Platz tatsächlich verdient haben. Zudem soll der erste Patch schon am 18. März kommen und die Meta erneut ordentlich durchschütteln. Erwartet dort also erneut einige Änderungen in der Tier List.

Das waren derzeit alle wichtigen Infos, die wir euch für die Tier List geben können. Mit welcher Klasse startet ihr durch und werdet ihr vielleicht sogar einen neuen Charakter zum Start hochziehen, um frisch durchzustarten? Mehr zu WoW: Midnight findet ihr hier: WoW Midnight: Release-Zeit und Vorabzugang – Alles zur neuen Erweiterung