WoW Midnight: 3 Dinge, die ihr vor dem Launch wissen solltet

Noch unsicher, was für den Launch von Midnight wichtig ist? Wir haben 3 Dinge, die ihr vor dem neuen Addon von World of Warcraft wissen solltet.

In wenigen Stunden ist es bereits so weit, denn in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beginnt die neue Erweiterung von World of Warcraft: Midnight. Der Launch einer Erweiterung ist immer eine schöne Sache – zumindest dann, wenn man entsprechend vorbereitet ist und nicht erst in letzter Sekunde noch viele Dinge herausfinden muss. Damit ihr perfekt vorbereitet seid, beantworten wir euch hier die wichtigsten Fragen, damit ihr als Neuling, Rückkehrer oder Veteran perfekt in Midnight durchstarten könnt.

1. Midnight ist der zweite Teil einer Trilogie – Es gibt wichtige Vorgeschichte

Aktuell erzählt World of Warcraft die „Weltenseelen-Saga“. Das ist eine zusammenhängende Geschichte, die aus drei Erweiterungen besteht. Midnight ist der zweite Teil dieser Trilogie und schließt direkt an die Ereignisse aus The War Within an.

Muss man The War Within also gespielt haben, um der Story folgen zu können? Oder kann man ohne The War Within gar nicht erst in Midnight durchstarten?

Zuerst einmal gibt es Entwarnung: Solange euer Charakter Stufe 80 erreicht hat und ihr die Erweiterung besitzt, könnt ihr direkt loslegen. Es gibt keine verpflichtende Vorquest-Reihe oder weitere Voraussetzungen.

Allerdings kann es sich lohnen, die Kampagne von The War Within im Schnelldurchlauf zu erleben. Das geht seit einigen Patches und beginnt in Valdrakken, der Hauptstadt von Dragonflight. Dort könnt ihr die Kampagne auf wenige Stunden reduziert durchspielen und werdet so über die wichtigsten Story-Eckpunkte von The War Within informiert.

Mit der Invasion auf den Sonnenbrunnen beginnt die neue Erweiterung.

2. Ihr müsst euch nicht stressen – Genießt die Story des Addons

Zum Start einer Erweiterung scharen manche bereits mit den Hufen. Viele wollen möglichst schnell „durchrushen“, um fit für das Endgame zu sein und direkt durchzustarten. Dabei werden dann Quest-Texte maximal überflogen und kaum Zeit dafür „vergeudet“, sich die Spielwelt im Detail anzuschauen. Man hastet einfach von Auftrag zu Auftrag, um möglichst schnell das Maximal-Level zu erreichen und sich direkt in Dungeons und Raids stürzen zu können.

Doch das ist gar nicht möglich – weder im Vorabzugang noch direkt nach dem Launch. Denn die erste Saison von Midnight startet erst am 18. März 2026, also volle 2 Wochen nach dem offiziellen Release.

Diesen Puffer baut Blizzard absichtlich ein, damit eben jeder die Story und Quests im eigenen Tempo genießen kann, ohne sich abhetzen zu müssen.

Lasst euch also Zeit, genießt die Quests in eurer eigenen Geschwindigkeit und schaut euch die Spielwelt und all die Kleinigkeiten genau an, die Blizzard dort versteckt hat. Es besteht ausreichend Zeit, bis der kompetitive Druck wieder losgeht.

3. Wo startet World of Warcraft Midnight?

Für verschiedene Erweiterungen von World of Warcraft stellt sich immer wieder die Frage: Wo geht es eigentlich los? Wer hat die erste Quest und wie startet man in die neue Erweiterung rein?

Die Antwort ist ziemlich simpel: Ihr bekommt automatisch eine Quest zugewiesen, falls ihr die Voraussetzungen erfüllt. Falls ihr also die Epic Edition von Midnight besitzt, wird am 27. Februar um 00:00 Uhr eine Quest in euer Questlog geschoben und der Early Access beginnt. Falls ihr eine andere Version besitzt, geschieht das zum offiziellen Launch am 3. März, ebenfalls um 00:00 Uhr.

Wenn die Quest nicht automatisch angenommen wird, versucht die folgenden Schritte:

Reist nach Dornogal. Wenn ihr bereits in Dornogal seid, verlasst die Stadt kurz und kehrt dann zurück.

Stellt sicher, dass euer Questlog nicht überfüllt ist und ihr gar keine Quest mehr annehmen könnt.

Stellt sicher, dass ihr auch wirklich Midnight auf dem Account besitzt, mit dem ihr gerade spielt.

Falls ihr die letzten Stunden vor dem Release der Midnight-Erweiterung von World of Warcraft noch effizient nutzen wollt, haben wir hier eine Reihe von Tipps und Tricks, mit denen ihr euch perfekt auf den Start in das neue Addon vorbereitet.