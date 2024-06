WoW: Als Mentor könnt ihr nervige Bots leichter erkennen

Ein kleiner Trick hilft dabei, nervige Bots in World of Warcraft schneller zu entlarven. Dafür müsst ihr lediglich ein Mentor sein.

Während sich viele gerade noch in WoW Remix: Mists of Pandaria tummeln, herrscht im „normalen“ Spiel mal wieder eine besondere Plage. Bots und Twinks, die auf allen Realms platziert werden, um Werbung für Boosts zu machen. Da kommt man mit dem Melden kaum hinterher.

Doch mit einem Trick könnt ihr einen Großteil der Bots leicht erkennen – ihr müsst einfach nur aktivieren, dass ihr ein Mentor seid. Wie ihr ein Mentor werdet, haben wir hier erklärt.

Warum erkennt man die Bots als Mentor? Wenn ihr ein Mentor („Guide“) in World of Warcraft seid, dann werden euch Neulinge mit einem besonderen Murloc-Symbol angezeigt – und das sogar durch Wände von Häusern hinweg.

Wie gut das funktioniert, zeigt dieser Beitrag aus dem Subreddit von WoW:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Gerade in Sturmwind und Orgrimmar handelt es sich bei vielen der aktuellen Neulinge um entsprechende Bots. Die Charaktere haben zumeist einen Kauderwelsch-Namen und stehen häufig in irgendeinem Haus in einer Ecke und starren an die Wand, während sie in den verschiedenen Channels posten.

Wofür werben die Bots? Aktuell wird viel Werbung damit gemacht, dass man doch einen Boost in WoW Remix: Mists of Pandaria haben kann. Den bezahlt man mit Gold von einem „richtigen“ Charakter und bekommt als Gegenleistung dann einen „Boost“ in WoW Remix – meistens ein Run durch einen Raid oder das schnelle Leveln eines Charakters.

Ist das verboten? Grundsätzlich verboten ist das Bewerben solcher Dienste nicht, wohl aber wenn das im falschen Channel getan wird oder auf anderen Realms. Da aktuell einige der aggressivsten Anbieter auf nahezu allen Realms Werbung machen, ist relativ offensichtlich, dass das gegen die Bestimmungen verstößt. Eine Meldung ist in den meisten Fällen vollkommen angebracht. Schlimmer als in den Hauptstädten ist es aktuell nur in Goldhain – aber aus anderen Gründen.

Wenn ihr in eurer Hauptstadt also mal ein bisschen aufräumen wollt – aktiviert das Mentorensystem und meldet ein paar offensichtliche Bots.