WoW wird noch mehr „casual“ – Starke Belohnungen für Hero-Dungeons kommen

Eine Änderung in World of Warcraft sorgt dafür, dass selbst heroische Dungeons schon richtig gute Beute geben können.

Mit Patch 10.2 Wächter des Traums will Blizzard das System rund um Ausrüstung und Itemlevel in WoW noch ein bisschen verfeinern. Daher gibt es auch ein paar Anpassungen, die vor allem Spielerinnen und Spieler betrifft, die eher am einfacheren Ende der Dungeon-Schwierigkeiten unterwegs sind. Denn auch die „leichten“ Dungeons führen bald zu einer wöchentlichen Belohnung.

Was wurde gesagt? In einem Interview mit MrGM sprachen der Assistant Game Director Morgan Day und Senior Game Director Patrick Scarborough über die Belohnungssysteme von WoW und wie sie sich in Patch 10.2 ändern werden. Künftig werden heroische und „Mythisch 0“-Dungeons deutlich attraktiver, denn sie tragen zur wöchentlichen Belohnung aus der Schatzkammer in Valdrakken bei.

Was ist die wöchentliche Kiste?

Die Schatzkammer oder manchmal auch „Weekly Chest“ („wöchentliche Kiste“) genannt, ist ein Belohnungssystem in World of Warcraft. Einmal pro Woche können Charaktere eine Ausrüstumgs-Belohnung aus einer größeren Auswahl wählen. Wie viele Gegenstände zur Auswahl stehen und wie stark diese sind, liegt an den zuvor absolvierten Inhalten. Schwierigere Inhalte bescheren stärkere Optionen.

Was bedeutet das? Im Klartext heißt das, dass in Patch 10.2 nicht nur „Mythisch+“-Dungeons eure wöchentliche Schatzkammer auffüllen, sondern auch:

Heroische Dungeons

Mythische Dungeons („M0“)

Zeitwanderungs-Dungeons (zählen als „heroisch“)

Wer die Schatzkammer also nur „vollmachen“ will, der kann auch schlicht heroische oder Zeitwanderungs-Dungeons laufen, um trotzdem eine solide Belohnung aus der wöchentlichen Kiste zu erhalten. Gleichzeitig ist es damit lohnender, auch an den Zeitwanderung-Events teilzunehmen, um ebenfalls etwas Gutes für die wöchentliche Schatzkammer zu tun.

Wichtig dabei ist: Auch wenn ihr Zeitwanderung-Dungeons besucht, dann ist die daraus resultierend wöchentliche Belohnung aus der Kiste ein Beutestück aus der aktuellen Saison – und nicht aus dem Zeitwanderungs-Dungeon.

Was haltet ihr von der Änderung? Eine gute Sache, dass Charaktere auch aus leichteren Inhalten gute Belohnungen bekommen? Oder ist das der falsche Weg?

Ganz frisch ist gerade Patch 10.1.7 spielbar – auch da gibt es viel zu tun.