Schade, WoW hat gerade sein lustigstes Feature „gefixt“

Ein Hotfix hat in World of Warcraft gerade dafür gesorgt, dass es viel weniger lustige Tode gibt. Dabei waren genau die immer ein Grund für Gelächter.

Wer wie ich einen Priester in World of Warcraft spielt, der macht das nicht um seine Mitspieler zu beschützen und vor Gefahren zu retten, sondern um sie grausam leiden zu lassen. Warum sonst habe ich den Zauber Glaubenssprung, mit dem ich einen Spieler zu mir ziehen kann? Richtig, um ihn direkt ins Feuer oder an einen Abgrund zu ziehen. Deshalb habe ich mich auch an den vielen Toden ergötzt, die durch ein bestimmtes Schmuckstück in World of Warcraft ausgelöst wurden.

Leider hat Blizzard das jetzt gefixt, zusammen mit einer Anpassung der Visionen, sodass die Zeiten der Schadenfreude und des lauten Gelächters vorerst vorbei sind.

Worum geht es? Die Rede ist von dem Schmuckstück Summende schwarze Drachenschuppe. Das ist ein Item, welches vom ersten Boss Furorion in Ny’alotha gedroppt wird. Es hat einen Effekt, der im Kampf zufällig ausgelöst wird. Er erhöht nämlich die Tempowertung und die Geschwindigkeit des Charakters für satte 15 Sekunden und stattet den Charakter mit imposanten Flügeln aus, auf die ich natürlich überhaupt nicht neidisch bin.

Was das Schmuckstück jedoch nicht verraten hat, war, dass die Charaktere während dieses Effekts auch „Langsamer Fall“ auf sich hatten, also eine reduzierte Fallgeschwindigkeit. Das sorgte für ziemlich lustige Augenblicke.

Da sich das Schmuckstück im Kampf immer wieder automatisch aktivierte und 15 Sekunden eine lange Zeit sind, kam es zu zahlreichen Toden der Spieler.

Woran sind die Spieler gestorben? Viele Gegner haben in Battle for Azeroth Rückstoß-Mechaniken, die den Charakter ein paar Meter durch die Luft schleudern. Das ist im Grunde nicht so schlimm. Wenn man passend steht, passiert dabei wenig. Wenn genau in diesem Augenblick aber das Schmuckstück aktiv war, dann wurde aus einem Flug von 5 Metern auch gerne mal eine Reise von mehr als 20 Metern – direkt hinein in Abgründe, Mobgruppen, den nächsten Raidboss oder die tödlichen Flammen einer Fähigkeit.

So cool sehen die Flügel aus. Bildquelle: wowhead

Ähnliches passiert in Dungeons oder Raids mit mehreren Ebenen, also wenn man Treppen hinabsteigen oder irgendwo hinunterspringen muss. Aus einem unbedachten Druck der Leertaste wurde plötzlich eine lange Reise des Charakters, die mit einem verschüchterten „Sorry“ im Gruppenchat endete, wenn man mal wieder für den Wipe verantwortlich war.

Ganz ehrlich: Mein grenzenloser Neid auf diese coolen Flügel konnte sehr gut gedämpft werden, wenn ein Charakter mit panischem Aufschrei im Discord in den Abgrund segelte. Da war ich fast ein bisschen froh, das Schmuckstück bisher nicht bekommen zu haben.

Wenigstens macht Blizzard eine andere Klasse gerade glücklich – die Jäger.

Das hat Blizzard nun geändert: Mit einem Hotfix funktioniert die Drachenschuppe nun nicht mehr so wie zuvor. Anstatt den Langsamen Fall als passiven Effekt zu haben, ist das nun eine zusätzliche, aktive Fähigkeit. Wer den legendären Umhang zusammen mit der Drachenschuppe trägt, kann den langsamen Fall künftig gezielt aktivieren. Der „Langsame Fall“ ist nicht mehr an das Auslösen des Attribut-Buffs gekoppelt.

Das ist sicher fürs Gameplay besser, für meine persönliche Belustigung aber definitiv ein Rückschritt. Zum Glück gibt es andere Dinge in BfA, die richtig gut sind.

Habt ihr auch ein paar lustige Tode aufgrund der Summenden schwarzen Drachenschuppe zu verzeichnen?

