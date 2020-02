WoW nerft Schreckliche Visionen um satte 42%, aber nicht für jeden

Die Schrecklichen Visionen in World of Warcraft sind das große Feature von Patch 8.3. Doch für ein paar Spieler wurden diese Inhalte nun massiv vereinfacht.

Seit dem Release von Patch 8.3 Visionen von N’Zoth farmen viele Spieler täglich ihre Daily-Quests und schließen die Invasionen ab, um Zugang zu den Schrecklichen Visionen zu erhalten. Das ist das „große neue Feature“ des Patches, auch wenn das heiß diskutiert wird. Wer die alleine machen will, wechselt hier im Regelfall auf eine DD-Skillung, um überhaupt eine Chance zu haben. Doch das dürfte sich jetzt ändern, denn Tanks und Heiler haben es nun sehr viel einfacher.

Was wurde geändert? In einem Hotfix hat Blizzard die Schrecklichen Visionen für alle Spieler geändert, die als Tank oder Heiler sich solo in dieses Abenteuer wagen. Die Lebenspunkte der Feinde wurden drastisch reduziert. Künftig gilt:

Tanks kämpfen in den Schrecklichen Visionen gegen Feinde, die 25% weniger Lebenspunkte besitzen.

Heiler kämpfen in den Schrecklichen Visionen gegen Feinde, die 42% weniger Lebenspunkte besitzen.

Heiler und Tanks haben nun also eine signifikant geringere Schwierigkeit als zuvor.

Warum hat Blizzard das getan? Blizzard hatte in den Patchnotes verraten, dass sie keinen Spieler dazu zwingen wollen, von seiner liebsten Spezialisierung zu wechseln, um in den Visionen effektiv zu sein. So heißt es:

Wir wollen, dass die Spieler in der Lage sind, ihren legendären Umhang aufzuwerten, ohne ihre Spezialisierung ändern zu müssen. Die Schwierigkeit der Schrecklichen Visionen passt sich dynamisch der Gruppen-Komposition an, ist aber noch immer etwas zu hart für Solo-Heiler oder Solo-Tanks, weshalb wir diesen Spielern etwas aushelfen.

Lohnt sich die Vision als Heiler oder Tank? Auch wenn die Visionen nun leichter sind, lässt sich jedoch klar sagen, dass sie vornehmlich für DD-Charaktere konzipiert wurden. Immerhin muss man häufig Fähigkeiten von Feinden unterbrechen, was Heiler etwa nur in seltenen Fällen können. Sie können sich zwar leichter Gegenheilen, doch ohne entsprechenden „Interrupt“ kassieren sie auch mehr Schaden an geistiger Gesundheit.

Immerhin kommt man aktuell viel häufiger in die Schrecklichen Visionen.

Die optimale Solo-Spielweise ist demnach wohl noch immer eine Schaden-Spezialisierung, auch wenn Heiler und Tanks nun zumindest bessere Chancen haben.