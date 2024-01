WoW hat heute dicke Login-Probleme – kosten euch Zeit und Nerven

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Was sagt Blizzard? Blizzard ist über diese Probleme bereits informiert und versucht die Fehler ausfindig zu machen und an einer Lösung zu arbeiten. In der Regel dauert es nur wenige Stunden, bis solche Probleme behoben sind.

Seit den heutigen Wartungsarbeiten (03.01.2024) gibt es ein paar Probleme in der World of Warcraft. Viele klagen über Login-Probleme und bemängeln, dass reguläres Spielen gerade quasi nicht möglich ist.

In der World of Warcraft läuft es gerade nicht rund. Login-Probleme und Lags bei verschiedenen Aktionen machen die Erfahrung unschön.

