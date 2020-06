Ein neues Update begeistert Twinks und Nachzügler in World of Warcraft. Der legendäre Umhang ist bald deutlich leichter aufzuwerten.

Der legendäre Umhang in World of Warcraft ist seit der Einführung mit Patch 8.3 ein Problem. Nicht nur das Leveln des Umhangs war umständlich, auch das weitere Aufwerten des Verderbnis-Widerstands ist ein Dorn im Auge vieler Spieler. Jetzt hat Blizzard Einsehen gezeigt und bringt eine neue Möglichkeit, den Umhang schnell aufzuleveln.

Was war das Problem? Bisher war es so, dass der legendäre Umhang jede Woche um 3 Punkte Verderbniswiderstand aufgewertet werden kann, falls er sich auf Rang 15 befindet. Wer hier zurückfällt, kann bis zu 2 Aufwertungen pro Woche durchführen, um den Wert so um 6 zu steigern. Das hatte jedoch ein massives Problem. Wer erst jetzt den Umhang erhält und nachholen will, braucht dafür geschlagene drei Monate. Diese Hürde wurde von vielen Spielern als zu groß angesehen. Der dafür notwendige Aufwand war schlicht immens.

Das ändert sich nun: Mit dem neuen Hotfix ist es nun möglich, die „Bösartigen Kerne“ direkt von MUTTER zu kaufen. Sie haben dabei Kosten von 2.000 Echos von Ny’alotha. Das wirkt auf den ersten Blick zwar viel, doch lassen sich die Echos endlos farmen. Wer bereits gute Verderbnis auf seiner Ausrüstung hat, der hat ohnehin für die nächste Zeit keine andere Verwendung für die Echos und kann sie gefahrlos für Aufwertungen des Umhangs ausgeben.

Die Kerne können so oft gekauft werden, bis der Charakter zum aktuellen Maximum an Verderbniswiderstand aufgeschlossen hat.

Das hat auch den Vorteil, dass Spieler nicht länger zwingend Verstörende Visionen oder N’Zoth im Raid bewältigen müssen. Kerne können so nun auch über andere Aktivitäten – wie etwa Abgesandten-Quests – erfarmt werden.

Nicht alle sind zufrieden: Trotz der Änderung gibt es noch einige laute Stimmen, die nicht zufrieden sind. Einige Spieler wünschen sich, dass Blizzard den Fortschritt des Umhangs direkt accountübergreifend macht. Eine weitere Farm-Mechanik um aufholen zu können, sehen sie nur als „Time-Sink“, auf den sie keine Lust haben.

Was haltet ihr von dieser Änderung? Gut und sinnvoll? Oder zu wenig oder unnötig?