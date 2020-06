Der legendäre Umhang in WoW sorgt für Probleme, vor allem bei Twinks

Der legendäre Umhang in World of Warcraft wird langsam zum Problem. Er ist so mächtig geworden, dass Nachrücker keine Chance mehr haben und für Monate im Nachteil sind.

In World of Warcraft sorgt der legendäre Umhang wieder für Frust und Probleme. Inzwischen ist der Verderbnis-Widerstand von vielen Charakteren so hoch, dass er zum Auswahlkriterium in Raid- oder Dungeon-Gruppen wird. Denn wer mehr Verderbnis-Widerstand hat, kann auch stärkere Verderbnis-Effekte verwenden, die mehr Leistung bedeuten.

Was ist das Problem? Wer seit Anfang an seinen Umhang immer auf der maximalen Stufe hält, der ist jetzt bei stolzen 86 Verderbnis-Widerstand. Wer nachrückt, der fängt ohne Verderbnis-Widerstand an und hat im Verlauf von einigen Wochen womöglich erst 50 Widerstand, wenn der Umhang Rang 50 erreicht. Diese Differenz ist vor allem für Nachrücker und Zweitcharaktere ein Problem, denn jede Woche wird die Hürde und damit das Problem größer.

Gibt es eine Catch-Up-Mechanik? Ja, die gibt es. Es ist möglich, bis zu zwei Kerne pro Woche zu sammeln, wenn man noch nicht auf dem aktuellen Stand ist. Dafür muss man dann, zusätzlich zur Verstörenden Vision, auch noch den Raidboss N’Zoth besiegen und zwar mindestens auf normaler Schwierigkeit – LFR ist also nicht möglich.

Besonders PvP-Spieler schauen hier in die Röhre, denn für sie gibt es keine Möglichkeit, über PvP aufzuholen. Sie werden quasi „zum Raiden gezwungen“ oder müssen damit leben, noch fast bis zum Release von Shadowlands im Nachteil zu sein.

Aufholen dauert 3 ganze Monate

Wie lange dauert das Aufholen? Das ist das zweite Problem. Das Aufholen dauert ausgesprochen lange. Wenn ein Spieler heute seinen Umhang auf Rang 15 bringen würde, dann bräuchte er satte 12 Wochen (also fast 3 Monate!) um auf dem dann aktuellen Stand zu sein. Diese Tabelle verdeutlicht das:

Woche Nachzügler-Widerstand Aktuelles Maximum an Widerstand 0 50 86 1 56 89 2 62 92 3 68 95 4 74 98 5 80 101 6 86 104 7 92 107 8 98 110 9 104 113 10 110 116 11 116 119 12 122 122 Erst nach 12 Wochen könnten Nachzügler aufholen. Ist das noch „Catch up“?

Eine Catch-up-Mechanik, bei der Spieler sich 12 Wochen lang eine Raidgruppe suchen müssen, ist einfach keine gute Catch-up-Mechanik.

Auch im Subreddit von World of Warcraft wird das Thema fast jeden Tag diskutiert. Die offensichtliche Lösung wäre, einfach bei jedem vollständigem Run einer Vision einen Kern zu gewähren, bis man aufgeschlossen hat. Das hatten viele Spieler bereits zum Start gefordert, doch jetzt wo das Problem offensichtlicher wird, werden die Stimmen lauter.

Cortyn meint: Ich habe das Glück zumeist in einer Gildengruppe unterwegs zu sein und deswegen nicht zwingend jeden Charakter auf maximalem Verderbnis-Widerstand zu haben. Trotzdem kann ich verstehen, dass dies vor allem für Spieler, die sich Random-Gruppen anschließen wollen, ein richtiges Problem ist.

Besonders durch den Händler für Verderbnis-Effekte können Spieler recht schnell einen hohen Grad an Verderbnis ansammeln, ohne diese zeitnah eindämmen zu können. Hier 30 oder mehr Punkte im Rückstand zu sein, ohne valide Möglichkeit, das in näherer Zeit einzuholen, ist sicher anstrengend und führt zu Frust.

Für mich gibt es kein gutes Argument, hier die Catch-Up-Mechanik nicht noch umfassender zu gestalten. Es würde sicher dabei helfen, dass noch mehr Spieler weitere Charaktere im Endgame ausprobieren.

Oder wie seht ihr die ganze Sache?