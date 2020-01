Kein War in World of Warcraft? Allianz und Horde schließen Frieden

Patch 8.3 von World of Warcraft bringt eine neue Quest ins Spiel, die bisher versteckt war. Es sieht so aus, als herrscht bald Frieden zwischen den beiden Fraktionen …

Das nächste Update von World of Warcraft ist nur noch wenige Tage entfernt, denn Patch 8.3 Visionen von N’Zoth startet bereits am 15. Januar. Blizzard hat nun im Vorfeld ein kleines Video veröffentlicht und in einem „Survival Guide“ die wichtigsten Features des Patches umrissen.

Dabei fiel die Aufmerksamkeit auf ein kleines Detail, von dem die Dataminer dachten, dass es nicht im Patch enthalten sei. Es sieht so aus, als herrscht bald Frieden zwischen Horde und Allianz.

Worum geht es? Im Video von Blizzard gibt es bei Minute 4:23 eine kurze Erwähnung, dass eine Quest implementiert wurde, die „auf einen Friedensvertrag zwischen Allianz und Horde zusteuert“. Diese Quest war auf dem PTR nicht spielbar, wenngleich einige der Textpassagen schon zuvor von Dataminern ausgelesen wurden.

Was wurde noch entdeckt? Zusätzlich zur Bestätigung dieser Questreihe gibt es auch noch zwei kleine Ingame-Cutscenes, die in den Spieldaten versteckt sind. Diese tragen die Namen:

8.3_[BEA]_Blood_War_Epilogue_Alliance_IGC

8.3 [BEH] Blood War Epiloge – Horde – IGC

Damit ist klar, dass es sich bei den Cutscenes um den Epilog, also den Ausklang des Krieges handelt. Und was würde da besser passen, als der Abschluss eines Friedensvertrags?

So geht es mit Horde und Allianz weiter: Obwohl beide Parteien den Vertrag unterzeichnen und damit der Krieg vorerst auf Eis gelegt ist, gibt es Änderungen innerhalb von Horde und Allianz. Die Horde ersetzt den Posten des Kriegshäuptlings durch einen Rat, der künftig über die Geschicke der Horde entscheidet.

Bei der Allianz zeigt sich Tyrande wenig begeistert von dem Frieden und reist mit ihren Wächterinnen zum Weltenbaum Nordrassil, um von dort aus Sylvanas zu jagen. Sie hat sich von Elune abgewandt und zweifelt die Göttin offen an.

In Friedenszeiten knistert es vielleicht endlich zwischen diesen beiden …

Was bedeutet das für die Zukunft? Mit dem Friedensvertrag ist die Grundlage für die nächste Erweiterung „Shadowlands“ gelegt. Dort gibt es kaum noch Konflikte zwischen Allianz und Horde, stattdessen geht es darum, die Probleme in den Schattenlanden zu lösen. Es ist also davon auszugehen, dass die Helden von Horde und Allianz das eine oder andere Mal kooperieren werden.

Was haltet ihr davon, dass künftig zwischen Horde und Allianz wohl erst einmal Frieden herrschen wird? Ist das eine gute Entscheidung oder rüttelt das an einem Grundpfeiler von WoW?

