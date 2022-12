WoW ist down! Blizzard ruft Notfallwartung aus – [Update] Server wieder live

Wer den Beginn des Wochenendes mit ein bisschen World of Warcraft beginnen wollte, schaut in die Röhre. Ein Notfall ist eingetreten und erzwingt eine Wartung.

Update 13:00 Uhr: Die Server sind wieder erreichbar. Welches Problem die Notfallwartung verlangte, wurde von Blizzard nicht erklärt.

Originalmeldung: Zu einer recht ungewöhnlichen Zeit hat Blizzard entschieden, dass World of Warcraft einer Notfall-Wartung unterzogen werden muss. Heute, am 09.12.2022 um 11:47 Uhr teilte Blizzard über Twitter mit, dass man „World of Warcraft einer Notfallwartung unterzieht“. Die Server sind aktuell nicht mehr aufrufbar und das Einloggen in das MMORPG ist nicht mehr möglich.

Wann sind die Server wieder online? Das ist ungewiss. Blizzard hat deutlich betont, dass man keinen Zeitraum angeben kann, wie lange die Wartung dauert. Es wäre also möglich, dass die Realms in wenigen Minuten bereits wieder online sind oder auch, dass die Wartung mehrere Stunden in Anspruch nimmt. Sobald es konkretere Informationen zum Ende der Wartungen gibt, werden wir den Artikel hier aktualisieren.

Was ist der Grund für die Wartung? Auch das ist nicht bekannt, allerdings gibt es mehrere Möglichkeiten, die eine solche Wartung ausgelöst haben könnten.

Blizzard hat in der vergangenen Nacht einen Hotfix mit kleineren Änderungen am Spiel veröffentlicht. Es wäre denkbar, dass sich dabei neue Bugs oder Probleme in den Code geschlichen haben, die nun für Exploits oder Serverprobleme sorgen. Wenn sich das nicht via Hotfix sofort beheben lässt, wäre eine Notfallwartung wahrscheinlich.

Manche Spielerinnen und Spieler berichten, dass sie auf einigen Charakteren heute gar nicht einloggen oder die Dracheninseln nicht betreten konnten und bei dem Versuch immer wieder einen Verbindungsabbruch erlitten. Womöglich wird auch dieser Fehler damit behoben.

Seid ihr von den spontanen Wartungen betroffen? Wolltet ihr gerade spielen?