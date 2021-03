WoW: Holt euch das Bananas-Pet umsonst ab, solange es geht

Das erste Pet der Benefiz-Aktion von World of Warcraft ist freigeschaltet. Holt euch Bananas ab, solange die Möglichkeit dazu besteht.

Seit Kurzem können sich alle Spieler ein kostenloses Haustier in World of Warcraft abholen. Der kleine Affe Bananas ist für alle Spieler zugänglich, weil die Spieler so fleißig für einen guten Zweck gespendet haben. Wir verraten, wie ihr an das Pet kommt – und dabei helft, noch ein weiteres Haustier freizuschalten.

Was ist das für ein Pet? Bananas ist im Grunde kein neues Pet, aber dennoch ziemlich exklusiv gewesen. Es gab den kleinen Affen nämlich nur über das alte Trading Card Game zu Warcraft, das aber schon vor Jahren eingestellt wurde. Damals musste man eine seltene Karte mit einem Code erlangen, der dann im Spiel eingetauscht werden konnte.

Bananas ist ein Kampfhaustier, kann also auch in Pet-Battles verwendet werden. Auch wenn Textur und Modell nicht mehr ganz dem aktuellen Stand von WoW entsprechen, ist der Affe doch verdammt niedlich. Und einem geschenkten Affen schaut man nicht auf die Polygone … oder so.

Wieso ist Bananas jetzt umsonst? Das liegt an der Spendenaktion. Blizzard unterstützt in diesem Jahr mit der Benefiz-Aktion die „Ärzte ohne Grenzen“, die sich in vielen Ländern um Betroffene der Corona-Pandemie kümmern. Wenn die WoW-Spieler an die Organisation spenden und dabei der Gesamtbetrag bestimmte Grenzen überschreitet, werden die Haustiere für alle Spieler freigeschaltet – egal ob sie selbst gespendet haben oder nicht.

Für 500.000 $ gab es nun Bananas.

Bei 1.000.000 $ gibt es Daisy, das niedliche Faultier.

Die Spendenaktion geht noch bis zum 26. April 2021 und akuell scheint man auf einem guten Weg zu sein, auch das zweite Spendenziel zu erreichen. Immerhin ist noch ein ganzer Monat Zeit. Wenn ihr selbst spenden wollt, oder euch einfach über den Fortschritt informieren möchtet, könnt ihr das auf der Spendenseite von Ärzte ohne Grenzen tun.

So schaltet ihr Bananas frei: Das Freischalten von Bananas geht in wenigen Sekunden. Folgt einfach diesen Schritten:

Folgt diesem Link zum Battle.net-Shop.

Stellt sicher, dass ihr mit eurem Battle.net-Account eingeloggt seid und klickt auf die Schaltfläche „Kostenlos freischalten“.

Bestätigt im nächsten Fenster noch einmal mit „Freischalten“.

Mit wenigen Klicks gehört euch Bananas.

Anschließend könnt ihr euch in World of Warcraft einloggen und das Haustier in eurer Sammlung in Empfang nehmen. Bedenkt allerdings, dass die Freischaltung bei manchen Spielern ein paar Tage dauern kann. Sofern ihr Bananas im Shop eingelöst habt, wird er früher oder später aber im Spiel auftauchen.

Wie lange hat man Zeit? Das Haustier Bananas kann bis einschließlich zum 2. August 2021 eingelöst werden, danach ist die Aktion beendet und der kleine Affe ist nicht mehr erhältlich. Ob er danach noch einmal zugänglich wird, ist fraglich.

Was haltet ihr von der Aktion und habt ihr euch daran beteiligt? Oder seid ihr einfach froh, vollkommen kostenlos ein neues Pet abzustauben?