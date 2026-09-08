WoW-Spieler treffen und verlieben sich im Spiel, bei der Hochzeit ist die Gilde anwesend

World of Warcraft als Dating-Plattform – für manche funktioniert das. Manchmal ist das sogar die Liebe des Lebens, die dann zu einer Hochzeit führt.

In der Community von World of Warcraft wird seit vielen Jahren darüber diskutiert, ob das soziale Gefüge des Spiels langsam, aber sicher zerbricht. Immerhin gibt es viele Aktivitäten, die man inzwischen auch solo erledigen kann.

Doch immer wieder gibt es einige herzerwärmende Beweise dafür, dass sich im Spiel einige Leute sogar sehr intensiv kennenlernen – so intensiv, dass sie nach einer Weile heiraten. Und wenn auf der Hochzeit dann auch noch die Gilde anwesend ist und beim Gang zur Trauung die Musik des Nachtelfen-Startgebietes läuft, ist das Märchen perfekt.

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Druidische WoW-Hochzeit am See bei schönstem Wetter

Was ist vorgefallen? Im Subreddit von WoW hat die Spielerin queen_guenhwyvar ein Bild von ihrer Hochzeit veröffentlicht und dazu ein paar Zeilen geschrieben. Sie erzählt, dass sie ihren Ehemann in World of Warcraft kennengelernt hat und die ganze Hochzeit einen druidischen Touch erhielt. Außerdem war die Gilde anwesend, um das Erlebnis perfekt zu machen. Sie schreibt:

Wir haben uns in der Gilde vor 5 Jahren getroffen, vor 3 Jahren dann im echten Leben und vor 3 Wochen haben wir uns dann das Ja-Wort gegeben. Wir sind den Pfad zur Trauung mit dem Soundtrack des Teldrassil gegangen und haben bei einem See in einem Wald geheiratet. Mein Gildenleiter, Raid-Leiter und einige meiner Gildenkollegen sind alle aufgetaucht und haben sich dort zum ersten Mal getroffen! Wenn ihr mal Mythisch+ lauft und denkt, er könnte der Richtige sein – trefft euch außerhalb von Azeroth, vertraut mir 🙂

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So freut sich die Community: In den Kommentaren unter dem Foto sieht man deutlich, wie sehr sich die Community über die kleine Geschichte freut. Viele teilen auch ihre eigenen Erzählungen, wie sie in World of Warcraft ihren Partner oder ihre Partnerin gefunden haben.

„Glückwunsch!! Ich habe meinen Heiler vor 6 Jahren geheiratet! Unsere [Hochzeit] war thematisch an die Horde angelehnt, wir haben uns in WotLK getroffen und er ist innerhalb von 2 Jahren hergezogen und jetzt sind wir seit 16 Jahren zusammen. Tragt solche Beziehungen definitiv nach außerhalb von Azeroth. Es könnte zum größten Abenteuer überhaupt führen. <3“ – sneakysoap

„Ich hab meinen Gilden-Offizier und Main-Tank vor 13 Jahren geheiratet. Wir haben viele Jahre während The Burning Crusade und Wrath of the Lich King verbracht, während wir heimlich in den anderen verliebt waren und jeden Tag zusammen gespielt haben. Irgendwann hatte er den Mut, mir das zu sagen und der Rest ist eine schöne Liebesgeschichte. Ich liebe es, andere mit so einer Geschichte zu sehen! Glückwunsch und ich wünsche euch viele Jahre voller Glück und Fröhlichkeit.“ – LopsidedPurpleHuman

„Verdammt nochmal, ich liebe Nerds. Das ist die coolste Sache überhaupt. Ich wünsche Euch nur das Beste!“ – brainrotriot

Habt ihr auch einige Freundschaften oder gar eine Liebesbeziehung in WoW (oder einem anderen MMORPG) gefunden und sie auch außerhalb des Spiels fortgesetzt? Oder kennt ihr zumindest jemanden aus eurer Gilde, dem oder der es ganz ähnlich erging? Lasst es uns doch in den Kommentaren wissen.

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