Spieler aus WoW leidet unter einem Bug, sucht 12 Jahre lang nach einem Blizzard-Mitarbeiter, der seinen Job macht

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Wie sind eure Erfahrungen mit dem Blizzard-Support? Verratet es in den Kommentaren. Ebenfalls viele Jahre hat ein WoW-Spieler darauf gewartet, mit seinem Nachwuchs gemeinsam Azeroth erkunden zu können. Der erste Versuch ging jedoch gehörig in die Hose: Papa wartet 13 Jahre darauf, mit seinem Sohn WoW zu spielen – Als es so weit ist, wird der Junge sofort gebannt

Blizzard blamiert sich und steckt Gilde aus WoW in die Hall of Fame, die seit Jahren keinen Raid von innen gesehen hat

Und was machte Gaspinawe? Einen Lottoschein ausfüllen? Nope! Ein weiteres Ticket für den Blizzard-Support erstellen? Jup! Und siehe da: „Ein legendärer Blizzard-Mitarbeiter beehrte mich mit seiner glorreichen Anwesenheit und salbte mich endlich zu einem Mitglied der Schwarzen Ernte.“ Nach nur 12 Jahren hat er an diesem Glückstag endlich seine Anerkennung erhalten.

Was war genau das Problem mit dem Erfolg? Auf Reddit beschreibt der WoW-Spieler Gaspinawe, dass er die Anforderungen für Erfolg und Titel mit seinem Hexenmeister rechtzeitig erfüllt habe, dafür aber nie im Spiel belohnt worden sei. Aus seiner Sicht war klar: Das muss ein Bug sein. Also schlug er beim Support von Blizzard auf, um das prüfen zu lassen.

Stalking in WoW: So leiden einige und so könnt ihr euch schützen

In der Geschichte von WoW gab es einige Erfolge und Titel, die man sich heutzutage nicht mehr erspielen kann. Besonders ärgerlich ist das, wenn man die zugehörigen Anforderungen rechtzeitig erfüllt hatte, die Belohnungen aufgrund eines Bugs aber nie zugeteilt worden sind. Ein Betroffener so eines Falls kämpfte 12 Jahre mit Blizzard darum, das richtigzustellen.

