WoW Hardcore: 40 Charaktere in 5 Sekunden verloren – Uralter Bug kennt keine Gnade

Ein falscher Klick und das Schicksal war besiegelt. In WoW Classic wurde ein ganzer Raid im Bruchteil einer Sekunde ausgelöscht.

Wer die ganz besondere Herausforderung in World of Warcraft sucht und diese im normalen Classic oder in Retail nicht findet, der schaut sich die Hardcore-Variante an. Das Spiel an sich ist zwar nicht besonders schwer, aber ein Umstand schon: Man hat nur ein Leben. Ein einziger kleiner Fehltritt kann dafür sorgen, dass Tage und Wochen des Spielens vernichtet werden.

Video starten WoW Classic: Die Hardcore-Server sind da! Autoplay

Was ist vorgefallen? Die Gilde „Rubycon“ wollte eigentlich einen ganz normalen Raid-Abend veranstalten. Auf dem Plan stand der Pechschwingenhort („BWL“). Der zweite große Raid von Classic, der zwar ein wenig Vorbereitung benötigt, aber für erfahrene Spielerinnen und Spieler innerhalb einer Stunde gut bewältigt werden kann.

Das sollte man zumindest meinen.

Doch beim ersten Boss Feuerkralle („Razorgore“) kam es anders.

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Der Kampf begann wie gewöhnlich. Die Gruppe stürmte auf die Orcs zu, die den Drachen unter Kontrolle hielten. Während die Orcs bekämpft werden, muss ein Charakter die Kontroll-Kugel benutzen, um den Drachen zu steuern und die Eier des Bosskampfes der Reihe nach vernichten zu können.

Aber der Plan geht schief. Der Drache komme sofort frei und explodiert. Alle Charaktere sterben augenblicklich, und die Verwirrung ist groß. Den kurzen Clip des Vorfalls könnt ihr auf Twitch einsehen.

Aggro-Reset setzt mal eben 40 Charaktere zurück

Warum sind die Charaktere gestorben? Auch wenn die Community ein wenig gerätselt hat, wurde die Lösung des Vorfalls letztlich gefunden. Der Spieler, der dafür zuständig war, die Kontrollkugel zu verwenden, konnte das nur für den Bruchteil einer Sekunde tun. Er berührte sie nämlich bereits im Sprung, sodass er die Kontrolle über den Drachen nur für einen sehr kurzen Moment übernahm.

Dieser Moment war allerdings so kurz, dass der entsprechende Spieler bei Feuerkralle noch nicht auf der Aggro-Liste auftauchte. Da aber auch noch kein anderer Spieler auf der Aggro-Liste stand, hatte Feuerkralle in dem Augenblick kein gültiges Ziel, das er angreifen konnte – damit galt der Kampf als „beendet“, wodurch Feuerkralle den Raum mit einer Explosion säubert und den Bosskampf zurücksetzt.

Das Ende vom Lied: 40 Charaktere innerhalb eines Augenblickes vernichtet.

Belebt Blizzard die Charaktere wieder? Auch wenn viele der Meinung sind, dass Blizzard die Charaktere wiederbeleben sollte, gibt es durchaus einige, die argumentieren, dass das nicht passend wäre. Denn auch wenn der Vorfall klar ein Bug ist – immerhin sollte es nicht passieren, dass Feuerkralle niemanden auf der Aggro-Liste hat, solange noch Charaktere stehen – ist es eben ein Fehler, der auch schon in Classic existierte. Man könnte argumentieren, dass das eben zur „Classic Hardcore“-Erfahrung dazugehört.

Aber wie seht ihr das? Sollte Blizzard bei so einem Vorfall Gnade zeigen und den Charakteren eine zweite Chance geben? Oder ist genau das eben der Hardcore-Gedanke von Classic, dass man auch mit den Bugs der damaligen Zeit klarkommen muss?

Neuerungen für Classic dürfte es schon bald geben. Denn die BlizzCon 2026 ist nah und die meisten ahnen: Classic+ ist quasi um die Ecke.