WoW: Fund zeigt 3 neue Mounts, die ihr wohl über den Handelsposten bekommt

Über den neuen Handelsposten in World of Warcraft (WoW) könnt ihr euch Pets, Transmog-Gear und auch Mounts verdienen. 3 Mounts, die wohl bald zum Inventar des Handelspostens gehören, wurden jetzt beim Datamining gefunden.

Was sind das für Funde? Regelmäßig durchkämmen Dataminer den Code von World of Warcraft, um bevorstehende Änderungen zu finden. Zu den neusten Funden gehören Inhalte, die ihr wohl schon bald im Handelsposten finden könnt. Alles, was ihr zum neuen Handelsposten wissen müsst.

Die Auswahl besteht aus epischen Transmog-Sets, einzelnen Transmog-Items, Haustieren und auch Reittieren.

1. Magenta Wolkenschlange

Was ist das für ein Mount? Eine weitere Wolkenschlange für WoW, die mit einem Sattel auf dem Rücken ausgestattet ist. Sie erstrahlt in einem Lila/Pink. In der Beschreibung heißt es: “Magentawolkenschlangen sind anhänglicher als ihre Vettern und dafür bekannt, dass sie enge Bindungen mit ihren Reitern eingehen.”

Kosten: Das Mount soll beim Handelsposten vermutlich 900 Händlerdevisen kosten.

2. Savage Green Battle Turtle

Was ist das für ein Mount? Mit dieser Schildkröte seid ihr offenbar bestens für Kämpfe ausgerüstet. Ihr Panzer ist mit einem Sattel und extra langen Stacheln ausgerüstet. Daran findet man etwas, das aussieht wie kleine Kanonen mit Zündschnüren.

In der Beschreibung der grünen Schildkröte heißt es: “Ist die Schildkröte zu langsam, um Ihre Feinde zu verfolgen? Füge einfach Kanonen hinzu. Nichts kann einer Kanone entkommen”

Kosten: Das Mount soll beim Handelsposten angeblich 999 Händlerdivisionen kostet. Das scheint aber nur ein Platzhalter zu sein. Man vermutet, dass es wie Ash’adar eine monatliche Belohnung sein wird.

3. Quawks

Was ist das für ein Mount? Ein farbenfroher Vogel, der ähnlich wie die Wolkenschlange in lila/pinken Farben erscheint. In der Beschreibung heißt es: “Squawks’ älterer (und etwas lauterer) Bruder scheint deine Anwesenheit zu tolerieren. Für den Moment. Du solltest wahrscheinlich ein paar Cracker auftreiben, solange du noch kannst.”

Kosten: Das Mount soll beim Handelsposten angeblich 999 Händlerdivisionen kostet. Das scheint aber nur ein Platzhalter zu sein. Man vermutet, dass es wie Ash’adar eine monatliche Belohnung sein wird.

Welches der Mounts gefällt euch am besten? Macht doch bei unserer Umfrage mit und stimmt ab, welches der Reittiere euch am besten gefällt.

Das müsst ihr bedenken: Diese Funde wurden bei Dataminings entdeckt. Das bedeutet, dass sie zwar schon im Code von WoW vorhanden sind, es aber keine Garantie gibt, dass sie wirklich veröffentlicht werden.

Auf der anderen Seite ist es aber auch gut möglich, dass die Mounts schon bald in der Rotation der Belohnungen des Handelpostens zu finden sind und ihr sie euch sichern könnt.

So soll es bald auch 2 Pets im Handelsposten kostenlos geben, für die ihr sonst 10 € zahlen musstet