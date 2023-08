In WoW regnet die mächtigste Waffe des Spiels plötzlich hundertfach vom Himmel

Frostgram für alle. So ungefähr muss wohl das Motto in WoW gewesen sein, als auf einem Realm plötzlich die Waffe des Lichkönigs vom Himmel fiel.

In der Geschichte von World of Warcraft gibt es kaum eine Waffe, die so berühmt und so berüchtigt ist wie Frostgram. Die Klinge des Lichkönigs spielte in Warcraft III eine tragende Rolle und auch während der WoW-Erweiterung „Wrath of the Lich King“ war sie zentraler Dreh- und Angelpunkt der Handlung.

Dennoch konnten die Helden niemals richtig ihre Hand an die Waffe legen. Sie wurde am Ende von WotLK zersplittert. Einige Splitter wurden später zu Artefaktwaffen, andere wurden weggesperrt.

Und dann gibt es noch die hunderten Kopien von Frostgram, die überall in Orgrimmar auf verschiedenen Realms rumliegen.

Was ist da passiert? Auf dem Realm „Arugal“ von WoW: Wrath of the Lich King Classic konnten Spielerinnen und Spieler in Orgrimmar kürzlich etwas Sonderbares erleben. Auf dem großen Platz vor dem Auktionshaus, wo sich eigentlich immer nur die Leichen von Bots türmen, regnete es auf einmal die Waffe des Lichkönigs vom Himmel – und das nicht einmal, sondern viele Dutzend Male.

Der ganze Boden war mit Frostgrams bedeckt, allerdings bereits in ihrer teilweise zerstörten Variante.

Wie funktioniert das? Wie genau dieser Fehler zustande kommt, ist nicht ganz geklärt. Manche glauben an einen schlichten Bug im Spiel, der einfach dazu geführt habe.

Klar ist jedoch, dass genau dieser Vorfall auch schon im Jahr 2011 während der Erweiterung „Cataclysm“ auftrat. Da hat man den Boden auch gleich mit schönen “Verzierungen” versehen – was recht deutlich macht, dass es offensichtlich mit Absicht erschaffen wurde:

Gängig scheint auch die Theorie zu sein, dass eine modifizierte DLL-Datei es einem Spieler erlaubte, den „Zauber“ zu verwenden, der im Kampf gegen Arthas in der Eiskronenzitadelle den zerbrochenen Teil von Frostgram herbeiruft. In dem Fall wäre dieser Frostgram-Regen ziemlich sicher auf Hacking zurückzuführen und dürfte früher oder später zu einer saftigen Account-Strafe oder gleich der kompletten Sperrung des Accounts führen.

Habt ihr auf eurem Realm auch so einen „Frostgram-Regen“ erlebt?