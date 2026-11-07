WoW Forever Server Down am 7. November im Live-Ticker – Startzeit, Status, Dauer

Heute früh, am 7. November 2026, starten in WoW: Forever Wartungsarbeiten. In unserem Live-Ticker halten wir euch über Startzeit, voraussichtliche Dauer und das Ende des Server-Downs auf dem Laufenden.
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Samstag, 7.11.2026
05:50 Uhr
Die Wartungsarbeiten scheinen tatsächlich abgeschlossen zu sein. In unserem aktuellen Quest-Gebiet sind auch schon andere Spielerinnen und Spieler aktiv und schnetzeln Monster.
05:44 Uhr
Aufgepasst: Wir können uns bereits einloggen!! Wir schauen mal, ob jetzt direkt alles reibungslos klappt. Im Realm sind wir schon einmal.
05:33 Uhr
Tatsächlich gibt es gerade ein Mini-Update von rund 322 MB. Falls der Download bei euch bis zum Neustart der Server nicht automatisch anspringt, startet am besten kurz euren Battle.net-Launcher neu!
05:28 Uhr
Spiel starten und einloggen klappt bereits, aber nachdem wir auf „Welt betreten“ anklicken erhalten wir die Meldung: „Realmserver ist nicht aktiv“.
05:22 Uhr
Wir nutzen die Zeit und füllen nochmal unser Getränk auf. Gleich versuchen wir dann testweise mal, uns einzuloggen.
05:20 Uhr
World of Warcraft hat vor wenigen Stunden auf X bekanntgegeben, dass die Spielerschaft quasi Geschichte geschrieben habe. Forever liefere:
- Den größten Launch in der Geschichte von WoW gemessen an gleichzeitig eingeloggten Spielern
- Die höchste Anzahl an Rückkehrern in der Geschichte von WoW
Eine Website hat schätzungsweise ermittelt, wie viele Leute derzeit eigentlich WoW: Forever zocken – und auf welchen Servern sowie bei welcher Fraktion sich die meisten Fans tummeln. Die Community ist komplett aus dem Häuschen.
05:15 Uhr
So, wie verbringt ihr die Zeit jetzt, bis man wieder einloggen und weitergrinden kann? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar!
Übrigens: Wusstet ihr, dass ihr ganz easy ein cooles Pet in WoW: Forever einsacken könnt, das auch noch eine Zelda-Referenz ist? Hier erfahrt ihr mehr:
05:05 Uhr
Haben euch die Wartungsarbeiten aus dem Spiel geworfen, weil ihr (natürlich auf keinen Fall viel zu lange) wach seid und spielt, oder habt ihr gerade erst reingestartet?
04:59 Uhr
Überpünktlich wurden wir aus dem Spiel geworfen. Im Start-Bildschirm steht jetzt auch die Info über die Wartungsarbeiten mit der Zeitangabe von einer Stunde:
04:54 Uhr
Im Chat von WoW: Forever werdet ihr aktuell darüber informiert, wann die Server runtergefahren werden:
04:45 Uhr
Willkommen zu unserem Live-Ticker in der Nacht auf Samstag! Im Chat von WoW: Forever gibt es aktuell die Meldung, dass die Server gleich runtergefahren werden. Im Battle.net-Launcher informiert ein Pop-up darüber, dass es „geplante Wartungsarbeiten“ gibt. Die wurden jedoch offenbar erst eben angekündigt.
Wir halten euch hier im Live-Ticker über den Server-Down auf dem Laufenden!
Was ist das für ein Server Down? In World of Warcraft: Forever finden in der Nacht zum 7. November 2026 geplante Wartungsarbeiten statt. Während dieser Zeit könnt ihr das MMORPG nicht starten und werdet auch aus einer laufenden Spielsession herausgeworfen.
Wann findet der Server Down statt? Die Wartung beginnt um 05:00 Uhr CET und dauert laut den Angaben im Battle.net-Launcher rund eine Stunde. Das geplante Ende ist somit voraussichtlich um 06:00 Uhr CET.
Gibt es einen Patch? Euch erwartet ein Mini-Update von rund 322 MB. Falls der Download bei euch bis zum Neustart der Server nicht automatisch anspringt, startet am besten kurz euren Battle.net-Launcher neu!
Wie gefällt euch WoW: Forever bisher? Mit welcher Klasse zieht ihr durch Azeroth? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!
World of Warcraft: Forever ist da und damit kehren auch unzählige Fans zurück, die das klassische Azeroth schon 2005 oder 2019 gemeinsam unsicher gemacht haben. World of Warcraft hatte, hat und wird wohl immer eine Ausnahmestellung besitzen – auf gleich mehreren Ebenen.
Deine Meinung ist uns wichtig!
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