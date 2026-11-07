WoW Forever Server Down am 7. November im Live-Ticker – Startzeit, Status, Dauer

05:50 Uhr

Die Wartungsarbeiten scheinen tatsächlich abgeschlossen zu sein. In unserem aktuellen Quest-Gebiet sind auch schon andere Spielerinnen und Spieler aktiv und schnetzeln Monster.

05:44 Uhr

Aufgepasst: Wir können uns bereits einloggen!! Wir schauen mal, ob jetzt direkt alles reibungslos klappt. Im Realm sind wir schon einmal.

05:33 Uhr

Tatsächlich gibt es gerade ein Mini-Update von rund 322 MB. Falls der Download bei euch bis zum Neustart der Server nicht automatisch anspringt, startet am besten kurz euren Battle.net-Launcher neu!

05:28 Uhr

Spiel starten und einloggen klappt bereits, aber nachdem wir auf „Welt betreten“ anklicken erhalten wir die Meldung: „Realmserver ist nicht aktiv“.

05:22 Uhr

Wir nutzen die Zeit und füllen nochmal unser Getränk auf. Gleich versuchen wir dann testweise mal, uns einzuloggen.

05:20 Uhr

World of Warcraft hat vor wenigen Stunden auf X bekanntgegeben, dass die Spielerschaft quasi Geschichte geschrieben habe. Forever liefere:

Den größten Launch in der Geschichte von WoW gemessen an gleichzeitig eingeloggten Spielern

Die höchste Anzahl an Rückkehrern in der Geschichte von WoW

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Eine Website hat schätzungsweise ermittelt, wie viele Leute derzeit eigentlich WoW: Forever zocken – und auf welchen Servern sowie bei welcher Fraktion sich die meisten Fans tummeln. Die Community ist komplett aus dem Häuschen.

05:15 Uhr

So, wie verbringt ihr die Zeit jetzt, bis man wieder einloggen und weitergrinden kann? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar!

Übrigens: Wusstet ihr, dass ihr ganz easy ein cooles Pet in WoW: Forever einsacken könnt, das auch noch eine Zelda-Referenz ist? Hier erfahrt ihr mehr:

Video starten WoW Forever: Dieses Pet ist eine Referenz an Zelda und so bekommt ihr es Autoplay

05:05 Uhr

Haben euch die Wartungsarbeiten aus dem Spiel geworfen, weil ihr (natürlich auf keinen Fall viel zu lange) wach seid und spielt, oder habt ihr gerade erst reingestartet?

04:59 Uhr

Überpünktlich wurden wir aus dem Spiel geworfen. Im Start-Bildschirm steht jetzt auch die Info über die Wartungsarbeiten mit der Zeitangabe von einer Stunde:

04:54 Uhr

Im Chat von WoW: Forever werdet ihr aktuell darüber informiert, wann die Server runtergefahren werden:

04:45 Uhr

Willkommen zu unserem Live-Ticker in der Nacht auf Samstag! Im Chat von WoW: Forever gibt es aktuell die Meldung, dass die Server gleich runtergefahren werden. Im Battle.net-Launcher informiert ein Pop-up darüber, dass es „geplante Wartungsarbeiten“ gibt. Die wurden jedoch offenbar erst eben angekündigt.

Wir halten euch hier im Live-Ticker über den Server-Down auf dem Laufenden!