WoW Forever spricht über Mega-Raids und warum ihr 120 Leute in einer Gruppe wollt

Die größten Gruppen in WoW Forever könnten noch größer werden. Davon profitiert die Community mit tollen Events.

40 Leute. Das ist für alle WoW-Fans eine magische Grenze, die sie auswendig kennen. Denn die größten Spielinhalte sind für 40 Personen gemacht und eine Raidgruppe kann maximal 40 Mitglieder aufnehmen. Doch das könnte sich mit WoW Forever ändern, um noch größere Events zu ermöglichen.

Direkt vorweg: Es geht bei diesen Raid-Gruppe nicht darum, irgendwelche Schlachtzugsbosse mit dieser großen Menge an Spielerinnen und Spielern zu bezwingen. Schlachtzugsbosse in WoW Forever sind bis auf Weiteres für 10, 20 oder 40 Charaktere gedacht.

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Riesen-Gruppen mit bis zu 120 Personen in WoW Forever

Was wurde gesagt? Im neusten Podcast zu WoW Forever (auf YouTube) kam das Thema der Mega-Events auf. Immerhin gibt es in WoW Forever keine Realms, sondern alle spielen – solange sie auf dem gleichen Regelwerk sind – gemeinsam, werden aber auf Layer aufgeteilt. Das kann ärgerlich sein, wenn man mit besonders großen Gruppen zusammenspielen möchte, um etwa eine große Schlacht in Ashenvale abzuhalten, wo auf jeder Seite 100 oder mehr Charaktere vertreten sind.

Auf die Frage hin, ob es auch irgendwann Raidgruppen geben könnte, die 80 oder gar 120 Charaktere umfassen, erklärten die Entwickler, dass man „hier nichts anzukündigen habe“, aber dass es vielleicht ein „Whiteboard mit der Überschrift Mega-Raid geben würde“. Es scheint also etwas zu sein, über das die Entwickler bereits aktiv nachdenken.

Wem nützt das dann? Solche riesigen Gruppen hätten gleich für mehrere Spieltypen einen Vorteil, die damit ihre Events besser organisieren könnten:

PvP-Schlachten in der offenen Welt, die in Classic (und damit auch in Forever) oft mit Absprache funktionieren, könnten viel größer und epischer werden, so wie wir es bereits in der Beta gesehen haben.

Gilden könnten all ihre Mitglieder in den gleichen Layer der Spielwelt holen und so gemeinsam ein Event veranstalten.

Auch Rollenspieler, die oft Events wie Märkte oder Tavernenabende ausrichten, könnten so gezielt mehr Charaktere in ein Event einladen.

Bisher muss man für solche Ereignisse immer mehrere Schlachtzugsgruppen erstellen und dann beten, dass die Spielwelt die Gruppen nicht trennt und auf unterschiedliche Layer verfrachtet.

Das ist ein Unterschied zu damals in Vanilla. Normale Realms konnten damals zwar „nur“ 3.500 Spieler gleichzeitig beherbergen, aber die konnten – zumindest theoretisch – alle am gleichen Ort sein. In Forever wird das durch das Layering automatisch eingeschränkt, um eine bessere Spielperformance zu gewährleisten.

Cortyn meint: Die Idee eines Mega-Raids, alleine schon für das Organisieren von Gruppen-Events, ist etwas, das im Grunde allen Versionen von WoW zu gute kommen würde. Auch wenn das gerade vor allem für Forever angedacht ist, würde auch Midnight davon profitieren, wo Rollenspieler über die gleiche Problematik klagen und große RP-Events oft auf Notlösungen zurückgreifen müssen.

Noch haben die Entwickler von WoW Forever aber auch ausreichend Zeit, um über so ein Feature nachzudenken. Denn vermutlich wird es einige Wochen dauern, bis die allermeisten im Endgame ankommen und sich dann anschauen, was für Chaos man mit großen Gruppen in der Welt anstellen kann.

Falls ihr noch nicht wisst, welche Klasse ihr in Forever spielen wollt, wir haben alle mit Stärken und Schwächen aufgelistet.