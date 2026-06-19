WoW-Fan zeigt schöne Erinnerung, wie sein Vater ihm das Spiel im Alter von 0 Jahren gezeigt hat

Schon im Alter von wenigen Monaten wurde ein Spieler an World of Warcraft herangeführt. Da hat sein Vater echt ganze Arbeit geleistet.

Auf die Frage „Wann habt ihr zum ersten Mal WoW gespielt?“ können die meisten wohl eine recht klare Antwort geben. Immerhin war das wohl eine bewusste Entscheidung – die Empfehlung eines Freundes, ein Artikel in einem Heft oder einfach der Wunsch zu sehen, was denn das bekannteste MMORPG der Welt ausmacht. Doch es gibt auch eine Generation an WoW-Fans, die wurde von ihren Eltern an das Spiel herangeführt – und das schon als Baby.

Im Subreddit von WoW erinnert sich ein Spieler und beweist mit einem alten Bild, wie sein Vater ihm schon sehr früh die Welt von Azeroth zeigte.

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Was ist auf dem Bild zu sehen? Der Spieler Certain_Plant7300 zeigt ein Bild, das vor 20 Jahren aufgenommen wurde. Dort sieht man seinen Vater, wie er gerade World of Warcraft spielt – auf einem klassischen „kompakten“ Schreibtisch, wie er damals modern war. Auf der Arbeitsfläche des Schreibtisches liegt er selbst und interessiert sich offenbar gerade mehr für seinen Vater als für das Spiel:

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Ich glaube, das muss ungefähr im Jahr 2005 gewesen sein, als ich auf dem Schreibtisch lag, fast 1 Jahr alt und mein Vater war da so 21/22. Er spielt bis heute noch immer. Ich habe angefangen zu spielen, als ich 8 Jahre alt war, da kam gerade Mists of Pandaria raus. Ich bin jetzt 21 und liebe das Spiel noch immer.

So reagiert die Community: Die Community feiert das Bild und belohnt den Beitrag mit beinahe 20.000 Upvotes – selbst für das WoW-Subreddit ist das eine extrem große Menge. Auch in den Kommentaren amüsiert man sich und erfreut sich an der Erinnerung:

„Ich arbeite in einer Hochschule. Jedes Mal, wenn ich über den Fakt nachdenke, dass ich einen Nachtelf-Jäger habe, der älter ist, als die meisten meiner Schüler, mit denen ich arbeite, dann erinnere ich mich daran, dass ich Ibuprofen einwerfen muss.“ – SorryYouOK

„Das sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als würdest du da viel WoW spielen. Du schaust ja nicht mal zum Bildschirm. 5 Monate alt und schon am botten.“ – prazulsaltaret

„Sorry, Jungs, ich muss los. Da liegt ein Kind auf meiner Tastatur.“ – enowapi

Wie habt ihr zu World of Warcraft gefunden? Gehört ihr auch zu der Generation, die das Spiel von ihren Eltern gezeigt bekommen hat? Oder seid ihr eher in der Eltern-Generation und trainiert euch gerade einen eigenen Farmbot – levelt ein eigenes Kind, damit es mal in Azeroth die gleiche Freude finden kann wie ihr?

Vielleicht auch ganz passend, dass Blizzard da an einem Neustart zu arbeiten scheint …