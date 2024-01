WoW: Spieler farmt einen Boss für 3 Monate, aber es war der falsche – „Was habt ihr so Dummes getan?“

96-mal den falschen Boss in World of Warcraft töten, um dann zu merken, dass man das Reittier nicht bekommen kann. So kann’s gehen – aber andere machen auch lustige Fehler.

In World of Warcraft gibt es eine Menge Möglichkeiten, viel Zeit totzuschlagen. Egal ob man der besten Ausrüstung nachjagt, dem hübschesten Transmog-Kleidchen oder dem perfekten Reittier. Einige dieser Belohnungen sind so selten, dass man gar Wochen oder Monate nach ihnen suchen kann, ohne sie jemals zu bekommen.

Doch was ist größer, als die Frustration, das gewünschte Mount einfach nicht zu bekommen? Richtig. Nach 3 Monaten feststellen, dass man gar nicht den richtigen Boss getötet hat.

Was ist passiert? Im Subreddit von WoW teilte der Spieler Mr_pattybean seine kleine, etwas beschämende Geschichte. Er hat die letzten 3 Monate damit verbracht, das Reittier „Al’ars Asche“ zu farmen. Dafür ist er in den Raid „das Auge“ gegangen, um den Boss zu töten. Woche für Woche, über 3 Monate, mit insgesamt 8 Charakteren pro ID.

Der Haken an der Sache: Er hat stets nur den ersten Boss getötet, der eben Al’ar ist. Doch dieser droppt sich gar nicht selbst als Reittier.

Was ist das für ein Reittier? Die Rede ist dabei von der „Al’ars Asche“. Das ist das erste Phönix-Reittier, das damals während „The Burning Crusade“ dem Spiel hinzugefügt wurde. Aufgrund des Namens gingen einige Spieler davon aus, dass die Asche von Al’ar dementsprechend auch vom ersten Boss Al’ar gedroppt wird – eine Fehlannahme. Denn tatsächlich droppt lediglich Kael’thas, also der Endboss, das Reittier zu einer sehr geringen Chance.

Das sagt die Community: Unter dem Beitrag amüsieren sich viele über diesen Fehler, einige berichten allerdings auch über ihre eigene Dummheit, mit der sie schon viel Zeit in World of Warcraft verloren haben.

„Damals, als das Spiel rauskam, habe ich bis Level 42 auf meinem Krieger gelevelt, bevor ich herausgefunden habe, was Talentpunkte sind …“ – StreiBullet

„Ich habe seit Vanilla gespielt und erst während Dragonflight gelernt, dass man beim Binden des Ruhesteins auch die Richtung bestimmen kann, in die der Charakter nach dem Ruhestein-Port schaut“ – g0ng1985

„Ich hab spät in Burning Crusade angefangen und eine Nachtelf-Jägerin erstellt und sie nach meiner Freundin benannt. Ich hab sie bis Stufe 40 bekommen, bevor wir uns getrennt haben. Jetzt musste ich einen Charakter anstarren, mit dem Namen, an den ich nicht erinnert werden wollte. Das war, bevor es bezahlte Namensänderungen gab, also hab ich sie vom Teldrassil geschmissen und danach eine Blutelf-Schurkin gespielt.“ – weirdfresno

„Ich habe die ersten ZWEI JAHRE in diesem Spiel als Kräuterkundler gespielt und die Augen immer nach Pflanzen offen gehalten – bis ein Gildenkollege mir gesagt hat, dass man ‚Kräuter entdecken‘ an der Minikarte aktivieren kann …“ – trollied

Habt ihr in World of Warcraft auch irgendwelche Dummheiten gemacht, für die ihr euch im Nachhinein so richtig schämt? Oder seid ihr dem bisher entgangen?