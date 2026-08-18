WoW: Euer Charakter dreht sich komisch? So behebt ihr das

Charaktere in World of Warcraft bewegen sich seit Kurzem sonderbar. Schuld ist ein Bug, der die Drehen-Geschwindigkeit verlangsamt.

Der Patch 12.1 Fluch von Ula’tek hat einen kuriosen Bug in World of Warcraft eingeführt. Denn die Drehen-Bewegung des Charakters ist oft quälend langsam, wenn man mit den Tasten A oder D die Richtung ändern will. Das wird durch einen Fehler ausgelöst, den ihr aber ganz leicht beheben könnt. Ein einzelnes Makro solltet ihre euch abspeichern, um vor dem Problem erst einmal Ruhe zu haben.

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Was ist das für ein Fehler? Wer seinen Charakter nicht nur mit der Maus steuert, sondern auch zu der Spezies der „Keyboard Turner“ gehört, wird es in den vergangenen Tagen gemerkt haben. Wenn man den Charakter wechselt, dann fühlt sich der zweite Charakter irgendwie träge an und dreht sich langsamer. Die Tasten A und D scheinen weniger Auswirkung zu haben, das Drehen dauert länger.

Wie behebt man den Fehler? Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Fehler zu beheben. Als Erstes hilft ein simpler „Relog“ – also einfach noch einmal ausloggen und erneut einloggen mit dem gleichen Charakter.

Die zweite Möglichkeit braucht ein klein wenig Vorbereitung, ist danach aber stets nur noch ein kleiner Klick, den ihr machen müsst.

Erstellt ein Makro, indem ihr im Chat /m eingebt. Erschafft ein Makro für euren ganzen Account (also nicht charakterspezifisch), gebt ihm ein passendes Icon und kopiert diesen Text in das Befehlsfenster:

/run SetCVar("turnspeed", 0)

Anschließend speichert ihr das Makro, zieht es in eure Aktionsleiste und benutzt es immer nach dem Einloggen, wenn der Fehler sich wieder eingeschlichen hat.

Wer will, kann auch eine andere Zahl ausprobieren. Die „0“ setzt den Wert auf den Standard zurück, der ungefähr bei 180 liegen sollte. Das Maximum beträgt 999, dann dreht sich euer Charakter allerdings extrem schnell.

Es dürfte auch nur eine Frage der Zeit sein, bis Blizzard diesen Fehler behoben hat, auch wenn er vielleicht nicht höchste Priorität haben dürfte. Immerhin gab es eine ganze Reihe von anderen Bugs und Fehlern in Patch 12.1, die das Update zu Beginn nahezu unspielbar machten.