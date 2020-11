WoW: Erlöste Seelen farmen – Wie und wo geht das?

Euer spezielles Pakt-Feature kostet übrigens 6 Seelen, weshalb es nicht in der ersten Woche freigeschaltet werden kann. Das sollte demnach euer Fokus in Woche 2 sein.

Sämtliche Features haben noch weitere Ausbaustufen, die noch mehr Seelen benötigen – bis zu 70 davon. Alles freizuschalten wird also einige Monate in Anspruch nehmen und dürfte viele Spieler bis zum Patch 9.1 beschäftigen.

Wofür braucht man die Seelen? Das hängt grundsätzlich von eurem gewählten Pakt ab, auch wenn sich viele Features ähneln. In eurem Sanktum habt ihr unterschiedliche Möglichkeiten, verschiedene Features auszubauen. So könnt ihr etwa den Abenteuer-Tisch freischalten (quasi die neuen Anhänger-Missionen) oder ein Teleportations-Netzwerk innerhalb eures Gebiets aktivieren.

Kann man Erlöste Seelen gezielt farmen? Nein, das ist nicht möglich, zumindest nicht im traditionellen Sinne. Erlöste Seelen erhält man lediglich über eine wöchentliche Quest. Für diese müsst ihr in den Schlund reisen und Seelen befreien. In der ersten Woche gibt es diese Quest jedoch nicht. Stattdessen bekommt ihr einmalig 5 erlöste Seelen im Verlauf eures Pakt-Beitritts. Erst mit dem Beginn der nächsten WoW-Woche (2. Dezember 2020) gibt es wieder neue Erlöste Seelen.

Was sind Erlöste Seelen? Die Erlösten Seelen („Redeemed Souls“) in World of Warcraft Shadowlands sind eine neue Währung, die für das Voranbringen des eigenen Pakt-Sanktums notwendig sind. Neben Anima benötigt ihr auch immer eine gewisse Menge an erlösten Seelen, um neue Features eures Sanktums zu nutzen und ausbauen zu können.

