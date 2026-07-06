Spieler aus WoW arbeitet 17 Jahre an Erfolg, posiert mit seiner Belohnung stolz in Sturmwind: „Was eine Erleichterung“

„Was für eine lange, seltsame Reise…“ – bei diesem Erfolg aus World of Warcraft ist der Name Programm. Teils brauchen Spieler 17 Jahre, um sich am Ende auf der Belohnung in die Luft schwingen zu dürfen.

Was muss man für den Erfolg tun? Wer in World of Warcraft den Erfolg „Was für eine lange, seltsame Reise…“ abschließen möchte, muss die 8 Meta-Erfolge der größten Weltereignisse aus Azeroth abschließen. Das ist jedoch gar nicht so einfach:

Weltereignisse laufen in Azeroth nur einmal im Jahr, für eine bestimmte Zeit. Die Kinderwoche findet etwa in der ersten Mai-Woche statt. Verpasst man das Event, muss man ein Jahr warten.

Zu jedem der Meta-Erfolge gehören jeweils mehrere Achievements, die mit dem entsprechenden Ereignis verbunden sind. Bleiben wir bei der Kinderwoche: Wer den Meta-Erfolg „Ein Herz für Kinder“ abschließen möchte, muss während der Feierlichkeiten 5 einzelne Ziele abschließen.

Die verschiedenen Weltereignisse haben sich über die vielen Jahre seit ihrer Einführung teils deutlich verändert. Zudem hat sich die Auswahl an Erfolgen verändert, die man für „Was für eine lange, seltsame Reise…“ meistern muss. Die Kinderwoche war ursprünglich zum Beispiel mit PvP-Erfolgen verknüpft, die manch einen PvP-Muffel an den Rand der Verzweiflung geführt haben dürften.

Video starten WoW: Spieler sammelt ALLE Erfolge im Spiel, fragt dann „Was mache ich jetzt?“ Autoplay

Was winkt als Belohnung? Wer alle Event-Ziele und Meta-Erfolge von „Was für eine lange, seltsame Reise…“ abschließen kann, erhält den Zügel des violetten Protodrachen, ein besonders beeindruckendes Drachen-Mount. Auf dem Rücken eben jenes Flugreittiers posiert stolz der WoW-Spieler FackinNortyCake, der nach eigener Aussage fast 17 Jahre gebraucht hat, um den Erfolg abzuschließen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

In einem Kommentar unter seinem Post erklärt FackinNortyCake, dass er WoW über die ganzen Jahre hinweg zwar immer wieder, aber nie länger als 6 bis 8 Monate am Stück gespielt hat. Irgendwann fühlt er sich immer auf ne Art ausgebrannt und braucht eine Pause. Dadurch konnte er die auf das Jahr verteilten Event-Erfolge nur nach und nach machen. Zuletzt hatte er sich auf die noch fehlenden Sonnenwenderfolge gestürzt.

„Herzlichen Glückwunsch!!“

Wie reagiert die Community? Obwohl der Erfolg schon viele Jahre auf dem Buckel hat, finden sich viele WoW-Spieler in der langen Reise von FackinNortyCake wieder. Das zeigen die über 1.300 Daumen hoch sowie viele der über 70 Kommentare.

Lord-Momentor erklärt auf Reddit: „Dieser Erfolg ist auch für mich ein echter Fluch. Mir fehlen nur noch die Weihnachts- und Valentinstag-Erfolge, aber jedes Jahr sage ich mir: Nächstes Jahr schaffe ich es. Und dann findet das Event zwar statt, aber ich bin immer gerade mit etwas anderem beschäftigt oder vergesse es einfach, bis es schon fast der letzte Tag ist.“

ryouuko erinnert sich auf Reddit: „Wenn ich zurückblicke, kann ich kaum glauben, dass ich es geschafft habe, die PvP-Erfolge dafür zu holen. Herzlichen Glückwunsch!!“

Comfortable-Ad-7030 schreibt auf Reddit: „Als Wrath of the Lich King herauskam, schien dies für mich der am leichtesten zu erlangende Proto-Drache zu sein. Ich machte mich daran, ihn zu ergattern, und ein Jahr später hatte ich es geschafft. Allerdings hatte ich zu diesem Zeitpunkt auch schon den blauen.“

Mkebeerguy feiert auf Reddit ebenfalls: „Hab das gerade auch abgeschlossen, Leute, was eine Erleichterung.“

An welchem Erfolg aus WoW habt ihr besonders lange gearbeitet? Auf welches Achievement seid ihr besonders stolz? Oder macht ihr euch nichts aus Erfolgen in MMORPGs? Verratet es uns gern in den Kommentaren. Eine andere, schöne Erfolgsgeschichte aus der Community gibt es hier: Spieler aus WoW erreicht persönlichen Meilenstein, der die Community begeistert: „Das ist Peak Casual-Content“