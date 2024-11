Spieler aus WoW erreicht persönlichen Meilenstein, der die Community begeistert: „Das ist Peak Casual-Content“

Wer den Erfolg „Klassenconnaisseur“ aus World of Warcraft meistern möchte, hat einen ganz schön langen Weg vor sich. Ein Spieler konnte diese Reise jetzt beenden und die Community feiert das Achievement.

Was muss man für „Klassenconnaisseur“ tun? Die Aufgabe klingt simpel: Erreicht die maximale Stufe mit jeder Klasse. Bei der aktuellen Maximalstufe 80 und 13 Klassen ist das eine ganz schöne Wegstrecke, die man zurücklegen muss.

Dem Spieler ThembieMoth dürfte es jedoch geholfen haben, dass man dank diverser parallel laufender Events derzeit hohe Boni für die erhaltenen Erfahrungspunkte erhalten kann. Dennoch zelebriert der WoW-Fan die Meisterung des Erfolgs in seinem Post auf Reddit mit einem hübsch arrangierten Bild seiner Kriegsmeute:

„Ich möchte, dass der Kriegsmeute-Screen so aussieht“

Wie reagiert die Community? Die feiert den persönlichen Erfolg des Spielers ebenfalls, mit 190 Kommentaren und 1.776 Upvotes.

thrillho_ schreibt auf Reddit: „Ich möchte, dass der Kriegsmeute-Screen so aussieht, das wäre so großartig.“

Cypezik feiert auf Reddit mit: „Das ist Peak Casual Content. […] Gratulation zu dieser Leistung!“

clandestine_moniker ist überrascht (via Reddit): „Oh verdammt, das ist ein Erfolg?! Danke … schätze ich … jetzt habe ich einen Grund, wieder mit dem Leveln anzufangen, anstatt den Reittieren nachzujagen.“

nathan_l1 gibt das nächste Ziel vor (via Reddit): „Es ist nie vorbei. 😂 Nächstes Ziel ist eine Klasse von jeder Fraktion.“

Schaut beim Leveln doch die neue WoW-Doku auf Netflix:

Gibt es den Erfolg nicht schon länger? Nicht nur clandestine_moniker zeigt sich auf Reddit überrascht darüber, dass es für das Leveln aller Klassen auf die Maximalstufe ein Achievement gibt. Dabei gibt’s diesen etwas versteckten Erfolg nicht erst seit The War Within.

Locke_Desire schreibt auf Reddit: „Ich habe das in Warlords of Draenor, Legion und Battle for Azeroth geschafft, hab es während Shadowlands und Dragonflight herunterfallen lassen, werde es aber während The War Within wieder versuchen“

Im Post wird ThembieMoth gefragt, mit welcher der Klassen er am meisten Spaß hat. Seine Antwort: Priester, bevorzugt mit Schatten-Spezialisierung. Er habe sogar zwei auf der Maximalstufe. Auf Platz 2 würde der Verwüstung-Dämonenjäger folgen. Wie viele Klassen habt ihr aktuell auf der Maximalstufe? Verratet es in den Kommentaren! Mehr Höchstleistungen aus der Community: Spieler aus WoW arbeitet 8 Jahre an einem Erfolg, sichert sich Mount, das nur wenige besitzen