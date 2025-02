Den Endboss im neuen WoW-Patch könnt ihr solo besiegen, braucht keine Raidgruppe

Keine Lust, Raidbosse in World of Warcraft mit einer Gruppe zu erledigen? In Patch 11.1 braucht ihr das nicht – ihr könnt auch solo den Boss besiegen.

Wer in World of Warcraft die ganze Story erleben will, der kommt in der Regel nicht drumherum, sich eine Raid-Gruppe zu suchen, um den aktuellen Endboss des jeweiligen Patches zu bezwingen und dann das Cinematic bei dessen Ableben zu betrachten.

Für viele ist das allerdings zu viel sozialer Druck, selbst in der LFR-Variante. Daher hat World of Warcraft damit begonnen, eine Solo-Variante des jeweils aktuellen Raids zu veröffentlichen – und das wird auch in Patch 11.1 Lorenhalt der Fall sein. Dort könnt ihr Gallywix solo bezwingen oder nur mit so vielen Freunden, wie ihr wollt.

Welcher Boss ist solo bezwingbar? Die Rede ist von Jastor Gallywix, der in Patch 11.1 den Namen „Chromkönig Gallywix“ tragen wird. Nach seiner Flucht in Battle for Azeroth ist er offenbar nach Lorenhall geflohen und hat eine Menge Gefallen eingefordert, um seine Macht wieder zu mehren. Dabei paktiert er nun auch mit Xal’atath, die von ihm eine ganz besondere Reparatur verlangt.

Wie dieser Pakt am Ende ausgeht, und ob Xal’atath Gallywix genau so fallen lässt, wie sie es schon mit Königin Ansurek getan hat, könnt ihr in wenigen Wochen selbst erleben – ganz unabhängig davon, ob ihr alleine oder als Gruppe loszieht.

Warum ist das möglich? Schon mit Patch 11.0 hat Blizzard mit einem „Story Mode“ für die Raids von The War Within experimentiert. Hier konnte man, nach einer etwas längeren Wartezeit, den Endboss „Königin Ansurek“ ebenfalls im Story-Modus bezwingen.

Ab wann ist das möglich? Im Gegensatz zu Königin Ansurek, könnt ihr Gallywix bereits recht früh bezwingen. Denn der „Story-Modus“ für die Befreiung von Lorenhall wird bereits ab dem 12. März 2025 freigeschaltet. Das ist nur eine Woche, nachdem der Raid auf normaler, heroischer und mythischer Schwierigkeit öffnet – und sogar 2 Wochen, bevor ihr Gallywix in der LFR-Variante bezwingen könnt, denn die startet erst ab dem 26. März.

Wie üblich, wird es in der Story-Variante des Raids allerdings keine Raid-Beute geben. Ihr könnt so also nicht die mächtigsten Gegenstände im Spiel erfarmen. Es ist aber wahrscheinlich, dass der Abschluss der Raid-Quest mit einem schicken Gegenstand belohnt wird, der dann zum Beispiel für das Crafting verwendet werden kann.

Auch werden die Mechaniken des Bosskampfes deutlich einfacher sein, sodass es im Grunde kaum schwerer als eine durchschnittliche Quest sein wird.

World of Warcraft setz also weiterhin darauf, dass das MMORPG auch für Solo-Fans interessant bleibt und sie die Story aus erster Hand erleben können, ohne auf eine Gruppe oder soziale Interaktionen angewiesen zu sein. Damit setzt sich der Trend fort, den Blizzard mit dem Beginn von The War Within und der Einführung der Kriegsmeute begonnen hat.