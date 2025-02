Ein Volk in WoW wird im neusten Patch aktiv gemobbt – Ihr könnt euch denken, welches

World of Warcraft will „lieb sein“ endlich belohnen

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Wenn ihr als Gnom also in Lorenhall unterwegs seid, legt euch besser ein dickes Fell zu – oder lebt in dem guten Gewissen, dass die Goblins euch nur beleidigen, weil sie im Herzen bereits wissen, dass ihr besser seid. Die allgemeine Gemeinheit der Goblins solltet ihr natürlich bei der Wahl eures Kartells berücksichtigen.

Dieser Konflikt lässt sich auch in Spielmechaniken wiederfinden. Denn Ingenieure können sich seit jeher zwischen einer Goblin- und einer Gnom-Spezialisierung entscheiden. Bei den Goblins explodiert alles zumeist auf die eine oder andere Weise, bei den Gnomen gibt es fast immer kuriose Effekte und irgendetwas wird gedankenkontrolliert oder in ein Schaf verwandelt.

Woher kommt dieser Konflikt? Dass Goblins und Gnome permanent in einem Konflikt liegen, zieht sich im Grunde durch die ganze Geschichte von Warcraft. Auf der einen Seite liegt das daran, dass sie in ihrer „Funktion“ recht ähnlich sind. Sie sind beide ein kleines Volk, das für ihre Fraktion die technischen Errungenschaften übernimmt. Daher liegen sie zumeist im Wettstreit, wer denn die bessere, effizientere oder schlicht tödlichere Erfindung erschaffen kann.

Wie steht es um die Völker? Patch 11.1 Lorenhalt steckt voller Details und konzentriert sich stark auf die Story der Goblins. Die standen bisher nie so wirklich im Fokus und waren die meiste Zeit über nur kleine Randerscheinungen, die in Nebenquests auftauchten. Mit der Hauptstadt Lorenhall hat sich das allerdings geändert und Blizzard hat ihnen eine große, lebendige Stadt als spielbares Gebiet beschert. Dabei haben es Besucher aber nicht leicht – und ein Volk ganz besonders nicht. Denn Gnome werden aktiv von den Bewohnern verachtet.

In Lorenhall, dem neuen Gebiet von World of Warcraft , werden nicht alle Völker gleich behandelt – das merkt auch die Spielerschaft.

