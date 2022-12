Der große erste Schlachtzug in WoW Dragonflight kommt. Erfahrt hier, die Story, die Bosse und die Besonderheiten

Am 14. Dezember 2022 startet der erste Raid in World of Warcraft: Dragonflight in Deutschland. Das “Gewölbe der Inkarnationen” ist eine Schlachtzuginstanz für bis zu 25 Spieler. Um den Raid via Dungeonbrowser betreten zu können, braucht ihr ein Itemlevel von mindestens 359 und müsst Stufe 70 sein.

Im Gegensatz zu vorherigen Addons könnt ihr den Raid direkt zur Öffnung am 12. Dezember 2022 in den Schwierigkeitsstufen Normal, Heroisch und Mythisch absolvieren. Die Version für den Dungeonbrowser wird am 19. Dezember starten und den ersten Flügel des Schlachtzugs bieten. Flügel 2 für den LFR kommt dann am 2. Januar und der finale Flügel am 16.01.2023. Insgesamt lassen sich 20 Erfolge sowie die ersten Tier-Sets im Raid verdienen.

Wurde euch in den letzten Erweiterungen Loot direkt zugeteilt, gibt es im Gewölbe der Inkarnationen wieder Gruppen-Loot, den die alten WoW-Hasen unter euch noch kennen. Hierbei wird um die Loot-Teile gewürfelt. Ihr gebt dabei an, ob ihr das Item wirklich braucht (dann wählt ihr Bedarf) oder ob ihr es nur entzaubern, oder für etwas Extra-Gold verkaufen wollt (dann entscheidet ihr euch für Gier).

Infos zum neuen Schlachtzug

Wo ist der Raid eigentlich? Um das ominöse Gewölbe der Inkarnationen überhaupt zu finden, müsst ihr in die Region Thadraszus reisen. Geht dann zu den Koordinaten 72, 56 auf der Map. Das ist ganz im Osten der Region, östlich von Tyrhold. Dort findet ihr ein ominöses Bauwerk, das von einem Festungsring der Primalisten umgeben ist. Direkt vor dem Raid befindet sich auch ein Flugpunkt, den ihr freischalten könnt.

Was ist die Story?

Als vor Urzeiten die ersten Drachenaspekte von den Titanen zu klugen und gottgleichen Wesen erhoben wurden, weigern sich einige der alten Proto-Drachen dieses Geschenk anzunehmen. Es kam zu einem wüsten Kampf, an dessen Ende die urtümlichen Proto-Drachen-Inkarnationen unterlagen.

Doch die gütige Alexstrasza weigerte sich, die geschlagenen Kreaturen zu töten und so wurden sie eben in jenem Gewölbe der Inkarnationen eingekerkert. Ein folgenschwerer Fehler, denn nachdem die Proto-Drache Raszageth aus ihrem eigenen Gefängnis entkommen konnte, macht sie sich mit dem Kult der Primalisten auf, das Gewölbe zu öffnen und ihre Geschwister zu befreien.

Die Helden müssen also den Festungsring durchbrechen, den die Primalisten um das Gewölbe errichtet haben. Danach gilt es, sich durch weitere Truppen und Anführer aus dem Gefolge von Raszageth zu kämpfen und sich am Ende der Oberschurkin selbst zu stellen.

Das sind die Bosse

Insgesamt lauern acht mächtige Bosse im Gewölbe auf euch. In den folgenden Absätzen erfahrt ihr mehr zu den Endgegnern:

Eranog: Hier begegnet euch ein gigantisches Feuermonster. Weicht den Feuerangriffen aus, tötet die Handlanger und sorgt für genug Druck, dann solltet ihr diesen ersten Boss schnell erlegen

Hier begegnet euch ein gigantisches Feuermonster. Weicht den Feuerangriffen aus, tötet die Handlanger und sorgt für genug Druck, dann solltet ihr diesen ersten Boss schnell erlegen Terros: Dieses mächtige Erdelementar setzt euren Raid unter Druck, denn ihr müsst die riesigen Schadenswellen als Raid aufteilen. Vor allem eure Tanks sind gefragt, denn die müssen darauf achten, dass die Steinsäulen zerstört werden.

Dieses mächtige Erdelementar setzt euren Raid unter Druck, denn ihr müsst die riesigen Schadenswellen als Raid aufteilen. Vor allem eure Tanks sind gefragt, denn die müssen darauf achten, dass die Steinsäulen zerstört werden. Der Primalistenrat: Hier bekommt ihr es mit gleich vier Bossen zu tun. Zwei davon sind Nahkämpfer, die anderen beiden zaubern aus der Distanz. Ihr müsst besonders auf die einzelnen Fähigkeiten der Bosse und ihre Wechselwirkungen achten.

Hier bekommt ihr es mit gleich vier Bossen zu tun. Zwei davon sind Nahkämpfer, die anderen beiden zaubern aus der Distanz. Ihr müsst besonders auf die einzelnen Fähigkeiten der Bosse und ihre Wechselwirkungen achten. Sennarth: Dieses eisige Spinnenmonster macht euch mit Eisangriffen zu schaffen. Der Kampf läuft dynamisch ab und Sennarth wird immer wieder die Position wechseln und weitere Plattformen in einer Wendeltreppe erklimmen. Passt auf, dass ihr nicht von der Plattform gedrängt werdet.

Dieses eisige Spinnenmonster macht euch mit Eisangriffen zu schaffen. Der Kampf läuft dynamisch ab und Sennarth wird immer wieder die Position wechseln und weitere Plattformen in einer Wendeltreppe erklimmen. Passt auf, dass ihr nicht von der Plattform gedrängt werdet. Dathea: Dieser Boss hat einen Bruchteil von Raszageths Macht erhalten und gebietet nun über Winde. Sie versucht euch von einer Plattform zu pusten, wenn ihr nicht aufpasst.

Dieser Boss hat einen Bruchteil von Raszageths Macht erhalten und gebietet nun über Winde. Sie versucht euch von einer Plattform zu pusten, wenn ihr nicht aufpasst. Kurog Grimmtotem: Dieser mächtige Tauren-Schamane ist verantwortlich dafür, dass Raszageth überhaupt frei kam und gehört zu ihren engsten Vertrauten. Ihr bekämpft ihn in einer Arena, in der er vier Element-Altäre nutzt, um euch ordentlich einzuheizen und zusätzliche Elementare zu beschwören.

Dieser mächtige Tauren-Schamane ist verantwortlich dafür, dass Raszageth überhaupt frei kam und gehört zu ihren engsten Vertrauten. Ihr bekämpft ihn in einer Arena, in der er vier Element-Altäre nutzt, um euch ordentlich einzuheizen und zusätzliche Elementare zu beschwören. Diurna: Dieser Boss bewacht die Brut der Proto-Drachen. Die müsst ihr vom schlüpfen abhalten. Das kennt ihr vielleicht noch aus früheren WoW-Raids.

Dieser Boss bewacht die Brut der Proto-Drachen. Die müsst ihr vom schlüpfen abhalten. Das kennt ihr vielleicht noch aus früheren WoW-Raids. Raszageth: Die mächtige Proto-Drachin versucht, ihre Geschwister aus dem Kerker zu befreien. Wenn ihr sie nicht rechtzeitig besiegt, verliert das Gefängnis an Integrität und sorgt für einen Kill eurer gesamten Gruppe.

So viel zu den Informationen zum neuen Raid im Gewölbe der Inkarnationen. Wenn ihr wissen wollt, wie sich Top-Gilden auf die epischen Kämpfe mit den Bossen und das Rennen um den “World-First-Kill” vorbereiten, dann schaut doch hier rein: So bereiten sich Gilden in WoW Dragonflight auf den großen Raid vor.