So bereiten sich Gilden in WoW Dragonflight auf den großen Raid vor

Bald startet der erste Raid in WoW Dragonflight. Top-Gilden wie Echo Esports sind schon ganz heiß darauf, die Bosse zu erlegen: so bereiten sie sich vor.

Was ist das für ein Raid? Am 14. Dezember bekommt das neue WoW-Addon Dragonflight den ersten Raid. Der Schlachtzug nennt sich “Gewölbe der Inkarnationen”. Dort lauern acht Bosse, einer schlimmer als der andere. Und am Ende wird Raszageth, die Sturmfresserin, selbst dem Schlachtzug entgegentreten.

Das ist gerade in einer großen Gilde los

Das ist die Situation: Eine Neuerung in Dragonflight ist, dass der Raid in allen Versionen am 13. Dezember losgeht. Ihr könnt also sowohl die normale Version als auch die heroische und mythische Variante des Schlachtzugs angehen.

Das heißt, dass das Rennen um den begehrten “World First Kill”, also das erste Umlegen des finalen Bosses auf der deftigsten Schwierigkeitsstufe, ab diesem Tag eröffnet ist. Daher trainieren Top-Raid-Gilden – wie die hier vorgestellten Echo Esports – schon jetzt eifrig, um alle Bosse so flott wie möglich in den Staub zu prügeln.

So läuft es bei den Profis von Echo Esports: Die Raid-Legenden der europäischen Gilde Echo Esports haben eine Tradition von starken Erfolgen. Sie haben bei der vorigen Erweiterung World of Warcraft: Shadowlands als weltweit erste Gilde die Bosse Sylvanas und auch den Kerkermeister umgelegt. Für den finalen Boss war ein extremer Raid-Marathon von 18 Tagen nötig.

Damit man auch im neuen Raid von Dragonflight ähnliche Erfolge verzeichnen kann, sind die Profis schon emsig am Trainieren und Vorbereiten. Im großen WoW-Special-Podcast haben Co-CEO Scripe und Tank-Profi Meeres über ihren Gildenalltag im Vorfeld des neuen Schlachtzugs gesprochen.

https://open.spotify.com/episode/67f099hWnZJBMVDDH69l15?si=5206ff4f9d074bcc

Dabei berichteten sie, dass man neben perfekter Beherrschung der gespielten Klassen auch andere Talente benötigt. Man muss unter anderem Statistiken auswerten und braucht daher Leute in der Gilde, die sich gut mit Mathematik auskennen.

Dazu benötigt man noch fähige Programmierer. Denn es werden spezielle Tools gebraucht, um die Leistung der Gilde während der einzelnen Phasen eines Bosskampfs aufzuzeichnen und später auszuwerten. So erkennen die Raid-Profis, dass womöglich ein Teammitglied in einer bestimmten Situation nicht genug Schaden austeilt oder die Heilung an einer speziellen Stelle nicht ausreicht.

Ihr könnt euch so eine Taktikanalyse in einer Top-Raid-Gilde wie Echo tatsächlich wie bei einem Profi-Fußballspiel vorstellen, nur dass – dank der entsprechenden Tools – hier noch viel mehr Daten verarbeitet und ausgewertet werden.

Wieder andere Gildenmitglieder sind ständig im Auktionshaus und geben Unmengen von Gold für dringend benötigte Raid-Ressourcen aus. Dazu kommt noch, dass jeder der Raider zig Charaktere von meist verschiedenen Klassen auf Vorrat haben, um schnell auf Änderungen in der Teamaufstellung reagieren zu können.

Im Vorfeld eines großen Events wie einem neuen Raid ist dann die ganze Gilde am “brummen” und gerade die Raid-Leiter sind dann gefragt, wenn sie im Moment der Wahrheit ihre Teams stundenlang von einem Wipe zum nächsten motivieren und anleiten, bis am Ende doch der finale Boss gelegt ist.



So viel zu den Raid-Vorbereitungen einer Top-Gilde in Dragonflight. Wenn ihr selbst auf dicken Raid-Loot aus seid, dann beachtet die neuen Loot-Regeln, die in Dragonflight gelten.