WoW: Der dicke Ruf-Buff ist zurück – Sogar besser als beim letzten Mal

In World of Warcraft könnt ihr gerade jede Menge Bonus-Ruf abstauben. Es winken doppelte Rufpunkte bei einer Vielzahl von Fraktionen.

In World of Warcraft brechen gerade die letzten Tage der Erweiterung Battle for Azeroth an. In weniger als zwei Monaten erscheint das nächste Addon Shadowlands und schon Wochen zuvor kommt der große Pre-Patch. Um die finalen Tage einzuläuten, hat Blizzard nun für den ganzen Monat September einen der beliebtesten Buffs zurückgebracht. Es gibt wieder 100 % zusätzlichen Ruf bei vielen Fraktionen.

Was ist das für ein Buff? Der Effekt „Beeindruckender Einfluss“ ist seit Mitternacht aktiv und erhöht den erhaltenen Ruf aus sämtlichen Quellen um satte 100 %. Das gilt nicht nur für die großen Ruf-Fraktionen von Battle for Azeroth, sondern auch die Fraktionen von Legion. Wer also noch alte Aufgaben offen hat und Belohnungen abgreifen will, sollte den September nutzen.

Wer 100 Ruf-Fraktionen auf ehrfürchtig bringt, bekommt sogar ein schickes Einhorn.

Was ist dieses Mal neu? Anders als beim ersten Mal unterstützt der Buff jetzt auch die beiden neuen Ruffraktionen aus Visionen von N’Zoth. Ihr könnt also auch bei den Rajani und dem Abkommen von Uldum zusätzliche Rufpunkte sammeln. So lassen sich noch schnell begehrte Essenzen auf Rang 4 farmen oder einfach einige der Ruf-Belohnungen wie Pets und Spielzeuge einsacken, bevor diese Inhalte uninteressant werden.

Welche Fraktionen sind nicht betroffen? Nicht betroffen sind besondere Ruf-Fraktionen, wie etwa der Bienenschwarm im Sturmsangtal oder die Rache der Kralle auf dem Hochberg. Für diese Fraktionen gilt weiterhin der normale Ruf-Gewinn. Grundsätzlich gilt die Faustregel: Kann man durch eine Fraktion eine Paragon-Kiste bekommen, dann ist der Ruf-Zuwachs aktuell verdoppelt.

Beim Bienenmount gibt es leider keinen Ruf-Bonus.

Gold farmen durch Ruf: Wer den Buff richtig ausnutzt und gleich mit mehreren Charakteren täglich die Abgesandten-Quests abschließt, der kann sogar ein nettes Sümmchen Gold verdienen. Denn auf ehrfürchtig geben alle großen Fraktionen von Battle for Azeroth bei 10.000 weiteren Rufpunkte eine Paragon-Kiste. Diese enthält zwischen 3.500 und 5.000 Gold. Es gibt zwar effektivere Methoden des Goldfarmens, doch das hier lässt sich bequem nebenbei erledigen, da hierfür lediglich Weltquests abgeschlossen werden müssen.

Werdet ihr den Ruf-Buff nutzen, um noch einige Fraktionen auf ehrfürchtig zu bringen? Oder lohnt sich das für Shadowlands nicht mehr für euch?