WoW: Dicke Nerfs für 2 Klassen – aber andere können sich freuen

World of Warcraft dreht einmal mehr an der Balance der Klassen. Schamanen und Paladine müssen ganz tapfer sein.

Die Balance in World of Warcraft ist etwas ziemlich Fragiles und auch viele Wochen nach dem Start der ersten Saison von The War Within sind noch immer Anpassungen und Verbesserungen notwendig.

Am kommenden Mittwoch gibt es eine neue Runde Klassen-Anpassungen. Davon betroffen sind vor allem Schamanen und Paladine, aber auch Druiden, Jäger und Magier müssen mit Änderungen rechnen.

Was wird geändert? Insgesamt 10 Klassen bekommen Änderungen spendiert, von denen die meisten Verstärkungen in bestimmten Bereichen sind. Lediglich Schamanen und Paladine müssen mit mittleren Abschwächungen zurechtkommen, da Verstärker-Schamanen und Schutz-Paladine gerade zu erfolgreich sind. Die wichtigsten Änderungen im Überblick sind:

Todesritter verursachen mehr Schaden mit den Todesbringer-Talenten und in der Frost-Spezialisierung.

Druiden heilen ein wenig mehr und verursachen sowohl in der Wildheit- als auch der Wächter-Spezialisierung mehr Schaden.

Überleben-Jäger verursachen weniger Schaden, zwei Fähigkeiten werden deutlich abgeschwächt.

Magier bekommen starke Buffs in der Feuer-Spezialisierung. Die Heldentalente von „Frostfeuer“ werden sowohl für Feuer- als auch für Frost-Magier deutlich verbessert.

Windläufer-Mönche werden besser in Solo- und AoE-Situationen. Einige der unbeliebten Talente werden attraktiver gemacht, der Schaden erhöht.

Schutz-Paladine verursachen weniger Schaden, denn ihre Lichtschmied-Talente werden abgeschwächt.

Die Segensworte des Heilig-Priesters werden gestärkt und verursachen mehr Heilung.

Täuschung-Schurken, die sich auf Todespirscher spezialisiert haben, verursachen künftig mehr Schaden.

Die Heldentalente des Scharfseher-Schamanen werden für beide Spezialisierungen verbessert. Verstärker-Schamanen verursachen mit allen Fähigkeiten weniger Schaden, die Maelstrom ausgeben.

Die Koloss-Heldentalente werden verbessert, was vor allem den erlittenen Schaden des Kriegers reduziert.

Wann gehen die Änderungen live? Wie üblich kommen so umfassende Klassen-Änderungen mit den Wartungsarbeiten am Mittwochmorgen, also am 27.11.2024 in den Morgenstunden. In Amerika gehen diese Anpassungen aufgrund unterschiedlicher Wartungszeiten bereits einen Tag früher live, nämlich am Dienstag.

Falls euch die vollständigen, sehr umfangreichen Patch Notes interessieren, könnt ihr diese auf der kommenden Seite im Detail nachlesen. Wenn das nichts für euch sein sollte, dann schaut euch doch die Ergebnisse unserer Housing-Umfrage an: Denn ihr wisst, was ihr vom Housing wollt – und es ist nicht Final Fantasy.