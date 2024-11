WoW: Ihr wisst genau, was ihr vom Housing haben wollt – und es ist nicht Final Fantasy

Housing in World of Warcraft ist vielen wichtig. Wir haben herausgefunden, welche Features ihr auf jeden Fall wollt.

Vor einigen Tagen haben wir auf MeinMMO eine Umfrage zum kommenden Feature in World of Warcraft gestartet. Wir wollten von euch wissen, welche Inhalte ihr euch vom „Player Housing“ erhofft und welche so gar nicht für euch infrage kommen. Ihr habt rege an der Umfrage teilgenommen und uns so ein klares Bild davon vermittelt, was für euch wichtig ist – und was nicht.

Wie war die Teilnahme an der Umfrage? Insgesamt haben 1.333 Leute an der Umfrage teilgenommen. Während es wenige Personen gab, die nur eine einzige Antwort ausgewählt haben, hat über die Hälfte mindestens 5 Auswahlmöglichkeiten getroffen und demnach ein recht konkretes Bild davon, was vom System des Housings erwartet wird – und was nicht.

Kein Shop, kein Zwang und ganz sicher viel Freiheit – Die wichtigsten Features

74 % sind der Meinung, dass das Housing-Feature viele verschiedene Designs benötigt, damit alle Völker zufriedengestellt sind. Im Teaser-Trailer war lediglich ein Menschenhaus zu sehen, was manch einen beunruhigte. Blizzard hat allerdings bereits bestätigt, dass es hier viel mehr Auswahl geben wird.

69 % ist wichtig, dass es „keinen Zwang“ für das Housing gibt. Das Feature soll losgelöst von anderen Mechaniken sein. Wer Bock auf Housing hat, soll sich damit auseinandersetzen. Es soll aber so wenig wie möglich mit anderen Spielinhalten, besonders in Bezug auf Charakter-Kraft, verwoben sein.

68 % von euch ist es besonders wichtig, dass sämtliche Features ingame erspielbar sein müssen – also entweder durch Drops, Crafting oder Gold. Housing-Objekte im Shop gegen Echtgeld werden deutlich abgelehnt.

Die unwichtigsten Features

Auf den hintersten Plätzen bei der Umfrage sind drei andere potenzielle Features gelandet, die nicht so großen Anklang finden. Wenn man sich die Prozentwerte anschaut, gibt es aber durchaus noch einen ansehnlichen Teil der Community, der sich dafür interessiert.

Nur 50 % wollen die Möglichkeit, Gildenhäuser zu erstellen, in denen die ganze Gilde unterkommen kann und das zum Beispiel für große Gildentreffen genutzt wird.

46 % möchten, dass ihr Haus mit bestimmten Comfort-Features und Diensten daherkommt, also etwa einem Zugang zum Auktionshaus, einer Bank oder Portale an die wichtigsten Orte der Spielwelt.

Mit nur 29 % fand die Möglichkeit am wenigsten Anklang, mit anderen Spielerinnen und Spielern eine WG in der Spielwelt gründen zu können. Die meisten können dieser Option nichts abgewinnen.

Das meint die Community

Unter der Umfrage haben einige unserer Leserinnen und Leser ihre Meinung begründet oder weitere Angaben gemacht.

So ist Vanzir besonders wichtig, dass Housing nicht limitiert ist oder an regelmäßige Kosten gebunden, wie etwa bei Final Fantasy:

Glaube in erster Linie ist mir wichtig und ich hoffe, dass Blizz sich das nicht von Final Fantasy abguckt, dass die Häuser Miete kosten und man gezwungen ist, aktiv zu sein, weil man es sich sonst irgendwann nicht mehr leisten kann oder sein Haus wieder verliert. Genau so hoffe ich auf gutes Phasing, damit jeder die Möglichkeit auf ein Haus an dem Platz hat, wo er es gerne möchte und es nicht dadurch bestimmt wird, wer zuerst kommt und Glück hat – und der Rest hat Pech.

Myuu79 ist eine Sache wichtig, an die wir gar nicht gedacht hatten:

Zwei Sachen fehlen mir hier … Housing bitte instanziert, so dass jeder sich ein Haus holen kann (…). Und auch nichts mit Miete zahlen wie in New World.

Allerdings gibt es auch eine Reihe von Leuten, die mit Housing bisher nichts anfangen können und nicht so recht wissen, wofür das Feature eigentlich sein soll. So schreibt „Dude“:

Wenn mir mal einfallen würde, was ich damit anfangen soll, mir fällt absolut nichts ein, was die Garni nicht auch bietet. Was ich überhaupt nicht brauche, sind andere Spieler in der von mir gestalteten Umgebung. Gildenräume, wozu? Dafür gibt es doch den Gildenchat. Ich erkenne einfach keinerlei Mehrwert im Housing, tut mir leid.

Bis das Housing-Feature veröffentlicht wird, ziehen aber noch einige Monate ins Land. Denn erst Ende 2025 wird es zu einem Release kommen – falls Blizzard den Zeitplan einhalten kann. Dadurch hat Blizzard aber noch genügend Zeit, das Feedback der Community einzuholen und auf etwaige Wünsche einzugehen.

Alle bekannten Informationen rund um das Housing haben wir hier für euch, ständig auf dem aktuellsten Stand.