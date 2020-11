WoW-Designer hört nach 13 Jahren auf, sagt: „Ich bin unglücklich mit dem Zustand des Spiels“

Chris Kaleiki hat 13 Jahre bei Blizzard gearbeitet und entwickelte als Game Designer das MMORPG World of Warcraft mit. Nun hat er gekündigt, weil er nicht mehr mit dem Zustand des Spiels zufrieden ist.

Warum hört Chris Kaleiki auf? Er erklärt, dass ihm der Release der Classic-Version von WoW die Unterschiede zwischen der Ursprungsversion und der modernen Fassung vor Augen geführt hat. Er meint:

Eine ganze Zeit lang, vermutlich zu lange, bin ich schon unglücklich mit dem Zustand des Spiels. Chris Kaleiki, Ex-Game-Designer von WoW

Das und mehr verrät er in einem Video:

Stehen die Spieler nicht mehr im Fokus von WoW?

Was genau stört ihn am Spiel? Kaleiki erklärt, dass ihm die Spieler zu kurz kommen. Das liegt seiner Meinung nach daran, dass Gilden im modernen WoW nicht mehr eine so große Rolle spielen.

Ich glaube, in Classic ist die Gilde eine große Sache. Um im Endgame etwas zu tun, muss man wirklich in einer Gilde sein. Dadurch entsteht eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen den Spielern, die einander wirklich brauchen, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das kann sich manchmal wirklich einschränkend anfühlen, aber letztendlich schafft es Zusammenhalt, es erschafft eine Community. Chris Kaleiki, Ex-Game-Designer von WoW

World of Warcraft lässt sich mittlerweile sehr gut solo spielen. Gilden sind im Grunde kaum noch nötig und das geht Chris Kaleiki zufolge gegen den Sinn des Spiels. Darüber hinaus ärgert ihn noch eine weitere Sache, der Fokus auf die Story von NPCs.

Warcraft und WoW hatten schon immer eine Geschichte aber in letzter Zeit denke ich, dass im modernen Spiel die Story einen größeren Teil davon ausmacht. Die Charaktere und all ihre eigenen Dramen nehmen wirklich viel Raum im Spiel ein. Wohingegen ich in einer virtuellen Welt, in einem MMO, denke, dass in Wirklichkeit die Spieler die Geschichte sind. Chris Kaleiki, Ex-Game-Designer von WoW

Was würde der Designer ändern? Laut Chris Kaleiki sollte sich WoW wieder auf die Kernelemente besinnen, das Gildensystem und das, was eigentlich nur ein MMO tun kann. Allerdings weiß er auch, dass sich das moderne WoW so verändert hat, weil die Spieler es so wollten. Deswegen ist das Problem für ihn eher die Diskrepanz zwischen dem, was World of Warcraft jetzt ist und was es einmal war.

Was macht er jetzt? Der Designer hofft, dass er nun die Gelegenheit bekommt, an der nächsten, großen virtuellen Welt mitzuarbeiten. Er glaubt, dass Blizzard weiterhin erfolgreich sein wird und freut sich schon darauf, die kommenden Titel des Studios spielen zu können.

Einer dieser kommenden Titel ist Diablo Immortal. Von diesem Spiel sind die ersten Tester bei Blizzard selbst schon begeistert:

