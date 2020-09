Kann man Spieler dazu zwingen, nur ein MMORPG zu spielen? Ein paar Gildenleiter aus WoW Classic versuchen genau das …

World of Warcraft Shadowlands steht vor der Tür und manch einem Classic-Gildenleiter bricht langsam der Angstschweiß aus. Immerhin besteht die Gefahr, dass die neuste WoW-Erweiterung einige Spieler zurück zu „Retail“ treiben wird. Daher greifen so manche Gildenleiter zu drastischen Methoden, um ihre Spieler langfristig zu binden – sie werden schlicht bedroht.

Was ist passiert? Im Subreddit von World of Warcraft wurde ein Screenshot eines Discord-Chats veröffentlicht, der angeblich von einem Classic-Gildenleiter stammt. In dieser Ankündigung an alle Mitglieder der Gilde wird davor gewarnt, bloß nicht Shadowlands zu spielen, sonst fliegt man aus der Gilde.

Genauer heißt es:

Das ist eine Erinnerung an alle unsere Raid-Mitglieder, lest das genau. Wenn wir jemanden sehen, der Shadowlands spielt, dann sehen wir das als euren Rücktritt von der Gilde an und ihr werdet aus dem Discord und aus der Gilde entfernt. Du bist hier zum Raiden und um Classic zu spielen, wir werden es nicht tolerieren, wenn unsere Raider andere MMOs spielen. Wenn deine Anwesenheit während der ersten Monate nach dem Shadowlands-Release nachlässt, werden wir davon ausgehen, dass du es hinter unserem Rücken spielst und du wirst ebenfalls schnell entfernt. Das hier steht nicht zur Debatte. Alle Fragen und Bedenken dazu könnt ihr an [geschwärzter Spielername] richten. Aber noch einmal: Wir gehen davon aus, dass du für Shadowlands gehst, wenn du dieses Thema aufbringst und dann wirst du ebenfalls entfernt, also handel weise. Danke.

Der Original-Text besteht übrigens nur aus Großbuchstaben, was wir für die Lesefreundlichkeit abgewandelt haben.

Wechsel zu Shadowlands? Verboten!

Ist das ein Fake? Ob das Bild komplett der Wahrheit entspricht, lässt sich nicht so einfach feststellen. Allerdings bekunden in den Kommentaren des dazugehörigen Reddit-Beitrags mehrere Spieler, die von einem ähnlichen Verhalten ihrer Gildenleitung sprechen. Dort sei man aber so „klug“, das nicht im Discord zu posten, sondern nur im Voicechat anzusprechen. Es scheint eine ganze Menge an Gildenleitern zu geben, die sich Gedanken um die Zukunft ihrer Gilde machen. Immerhin ist Shadowlands die erste Erweiterung seit dem Release von Classic und damit eine reale Bedrohung, dass Spieler abwandern.

Die grundsätzliche Sorge einiger Gildenleiter, dass mit dem Release von Shadowlands die Spieler abwandern, besteht aber durchaus.

Was denkt ihr über so ein Verhalten? Eine gute Möglichkeit, um Spieler in der Gilde zu halten? Oder vertreibt man damit nur die eigenen festen Mitglieder?